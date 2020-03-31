В России меняются сроки прохождения техосмотра автомобилей

Согласно нынешнему порядку, проходить техосмотр каждые два года должны автомобили от 3 до 7 лет, раз в год - легковые авто старше 7 лет. Полностью от процедуры освобождаются автомобили младше трех лет.

Теперь правила меняются. Полностью от прохождения ТО освобождаются автомобили младше четырех лет. Если с года выпуска автомобиля прошло от четырех до десяти лет, то техосмотр надо будет проходить каждые два года.

Ежегодно этой процедуре должны подвергаться автомобили старше 10 лет.

Госдума также перенесла срок вступления в силу закона об обязательной фотофиксации во время технического осмотра и оформлении диагностических карт в электронном виде - с 7 июня нынешнего года на 1 марта 2021 года.