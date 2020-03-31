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31.03.2020 14:05
Рубрика: Работа власти

В России меняются сроки прохождения техосмотра автомобилей

Текст: Татьяна Замахина
Госдума одобрила поправку, меняющую сроки прохождения техосмотра легковых авто. Этой нормой депутаты дополнили принятый закон о дополнительных полномочиях правительства РФ на фоне распространения коронавируса.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: iStock
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Согласно нынешнему порядку, проходить техосмотр каждые два года должны автомобили от 3 до 7 лет, раз в год - легковые авто старше 7 лет. Полностью от процедуры освобождаются автомобили младше трех лет.

Теперь правила меняются. Полностью от прохождения ТО освобождаются автомобили младше четырех лет. Если с года выпуска автомобиля прошло от четырех до десяти лет, то техосмотр надо будет проходить каждые два года.

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Ежегодно этой процедуре должны подвергаться автомобили старше 10 лет.

Госдума также перенесла срок вступления в силу закона об обязательной фотофиксации во время технического осмотра и оформлении диагностических карт в электронном виде - с 7 июня нынешнего года на 1 марта 2021 года.