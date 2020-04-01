В Крыму за сутки двух человек принудительно поместили в обсерватор

За минувшие сутки двое крымчан, нарушивших режим самоизоляции, принудительно поместили в евпаторийский обсерватор по решению суда. Вопрос о принудительной изоляции еще одного нарушителя режима решится сегодня, сообщили на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

- Мы проверили по месту жительства 630 граждан, которые должны находиться дома, - сказал министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда. - Выявлены девять человек, которые нарушили режим. Трое из них установлены, двое направлены в обсерватор, по одному сегодня будет принято решение. Шесть человек разыскиваем.

Если выяснится, что по вине нарушителей режима коронавирусом заболели другие люди, им грозят уголовные дела.

Также в обсерватор будут помещены двое граждан, прибывших в Ялтинский морской торговый порт на судне, посещавшем Грецию. Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Она обратилась в главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой ускорить начало работы Ялтинского и Керченского обсерваторов в связи с введением на территории республики режима карантина.

Напомним, со 2 апреля в Республике Крым вводится карантин. На Крымском мосту будет работать блокпост для контроля всех въезжающих.