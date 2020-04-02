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02.04.2020 15:47
Рубрика: Власть

МИД: США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Текст: Диана Ковалева
Половину стоимости медицинского оборудования, доставленного из России в США, оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а другую половину - Вашингтон. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, сотрудничество России и США в борьбе с распространением COVID-19 ведется на основании договоренностей президентов обеих стран, достигнутых в ходе их телефонного разговора 30 марта.

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Захарова также отметила, что в настоящее время у Москвы есть возможность помочь в борьбе с общей угрозой, и напомнила, как Россия одной из первых оказала помощь Китаю. "Теперь мы получаем поддержку из Пекина", - заявила дипломат и выразила надежду, что США в случае необходимости тоже помогут российской стороне. Тем более что сейчас они уже начали переориентировать свою промышленность на производство необходимых для сдерживания пандемии товаров, подчеркнула дипломат.

Напомним, что 1 апреля из России в Нью-Йорк прибыл самолет Ан-124 с медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты на борту. По последним данным, в США коронавирус диагностирован у более 200 тысяч человек.

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