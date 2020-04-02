МИД: США оплатили половину доставленной из России медпомощи

По ее словам, сотрудничество России и США в борьбе с распространением COVID-19 ведется на основании договоренностей президентов обеих стран, достигнутых в ходе их телефонного разговора 30 марта.

Захарова также отметила, что в настоящее время у Москвы есть возможность помочь в борьбе с общей угрозой, и напомнила, как Россия одной из первых оказала помощь Китаю. "Теперь мы получаем поддержку из Пекина", - заявила дипломат и выразила надежду, что США в случае необходимости тоже помогут российской стороне. Тем более что сейчас они уже начали переориентировать свою промышленность на производство необходимых для сдерживания пандемии товаров, подчеркнула дипломат.

Напомним, что 1 апреля из России в Нью-Йорк прибыл самолет Ан-124 с медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты на борту. По последним данным, в США коронавирус диагностирован у более 200 тысяч человек.