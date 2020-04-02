В Мосгордуме назвали "спящим" штраф для автомобилистов во время изоляции

Принятая Мосгордумой поправка в Кодекс административных правонарушений Москвы, которая связана с нарушением режима самоизоляции на автомобиле, является "спящей". Об этом РБК заявил депутат Кирилл Щитов.

Мосгордума, напомним, 1 апреля приняла поправки в Кодекс административных правонарушений столицы. Сегодня закон подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Нарушения самоизоляции будут пресекать штрафом в четыре тысячи рублей. Повторное нарушение обойдется в пять тысяч рублей. Столько же предлагается взимать за выезд в город на автомобиле. Последнюю поправку депутат называет "спящей".

Изменения в столичный Кодекс административных правонарушения дополняют принятые Госдумой поправки в федеральный КоАП, подчеркнул Щитов.

Принятые Мосгордумой поправки будут действовать в городе только при режимах ЧС или повышенной готовности. Штрафовать в первую очередь будут тех, кто является носителем инфекции, лечась на дому, или нарушает предписанный им карантин. Фиксировать нарушения предлагается в том числе с помощью системы городского видеонаблюдения, технических устройств и специального программного обеспечения.