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02.04.2020 16:59
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

В Мосгордуме назвали "спящим" штраф для автомобилистов во время изоляции

Текст: Сергей Жуков

Принятая Мосгордумой поправка в Кодекс административных правонарушений Москвы, которая связана с нарушением режима самоизоляции на автомобиле, является "спящей". Об этом РБК заявил депутат Кирилл Щитов.

Мосгордума, напомним, 1 апреля приняла поправки в Кодекс административных правонарушений столицы. Сегодня закон подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Видео: как Москва привыкает к режиму самоизоляции

Нарушения самоизоляции будут пресекать штрафом в четыре тысячи рублей. Повторное нарушение обойдется в пять тысяч рублей. Столько же предлагается взимать за выезд в город на автомобиле. Последнюю поправку депутат называет "спящей".

Изменения в столичный Кодекс административных правонарушения дополняют принятые Госдумой поправки в федеральный КоАП, подчеркнул Щитов.

Принятые Мосгордумой поправки будут действовать в городе только при режимах ЧС или повышенной готовности. Штрафовать в первую очередь будут тех, кто является носителем инфекции, лечась на дому, или нарушает предписанный им карантин. Фиксировать нарушения предлагается в том числе с помощью системы городского видеонаблюдения, технических устройств и специального программного обеспечения.

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