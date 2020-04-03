Глава Volkswagen рассекретил новый Tiguan в соцсети

Босс Volkswagen Герберт Дисс знает не понаслышке, каково это - быть на самоизоляции и работать на удалёнке.

И, видимо, чтобы люди не скучали, решил подбросить повод для обсуждения: глава компании опубликовал пост в Linkedin о том, как ему работается онлайн и "засветил" таинственный кроссовер, в котором большинство усмотрело новый Volkswagen Tiguan.

Это не тот Tiguan с фарами в стиле нового Golf: кроссовер с рассекреченной внешностью - рестайлинговая версия, дебют которой состоится в этом году. Новый же Tiguan должен появиться через несколько лет, и это факт ставит под сомнение предположения о том, что на мониторе Дисса третья генерация модели.

Фото: www.linkedin.com

Но глава Volkswagen подлил масла в огонь, сообщив, что Tiguan получит привлекательного преемника, а дизайнерская концепция новинки "довольно убедительна".

Красный кроссовер, как бы невзначай показанный Диссом, судя по пропорциям, действительно может оказаться следующим Volkswagen Tiguan.

По крайне мере, на изображении с большой долей вероятности один из вариантов, который к серии доработают. Если это так, то новый Tiguan откажется от прямых и острых линий и будет более одутловатым, как последние концепты электрокаров семейства I.D.