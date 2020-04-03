Корейский флагман Hyundai Palisade появился в продаже в России

Флагман корейского бренда Hyundai - Palisade - давно обещан российским автолюбителям. Компания уже анонсировала его продажи и даже зарегистрировала соответствующий товарный знак, однако до ввоза машин в страну дело пока не дошло. Ожидается, что это случится во второй половине 2020 года. Но с нынешней ситуацией в мире и на авторынке любые прогнозы кажутся излишне оптимистичными.

Между тем нетерпеливые поклонники марки уже стали привозить к нам Palisade в частном порядке. О первом таком случае "РГ" писала еще в августе 2019 года. А теперь таких машин не только стало больше - их уже начали перепродавать! На порталах объявлений можно найти сразу три предложения о покупке Hyundai Palisade - в Подмосковье, Самаре и Санкт-Петербурге.

Первый и второй, с одинаковым пробегом 12 тысяч км, готовы отдать за 4,3 млн и 3,95 млн рублей соответственно. Третий, проехавший 4700 км, - за 3,7 млн. У автомобилей было по одному владельцу. Все кроссоверы оснащены 200-сильным дизельным мотором объемом 2,2 литра.

Поскольку Hyundai еще не получил на Palisade одобрение типа транспортного средства (ОТТС), для их регистрации в РФ необходимо так называемое свидетельство о безопасности (СБКТС). Судя по открытым данным, всего в РФ на эту модель было выдано два СБКТС - в мае и ноябре 2019-го. Две машины - с учетом минувшего февраля - стоят и на учете в ГИБДД, следует из информации компании "Автостат Инфо". Удивительно, но теперь все они уже выставлены на продажу, как и третий, по всей видимости, еще не зарегистрированный автомобиль.

Напомним, что у кроссовера солидные габариты - 4981x1976x1750 мм (колесная база 2900 мм), семиместный салон и багажное отделение на 510 литров. Оснащается SUV бензиновым V6 объемом 3,8 л. мощностью 295 л.с. или 200-сильным турбодизелем 2.2.

Впрочем, вместо первого у нас наверняка будет бензиновая "шестерка" Lambda II 3.5 на 249 л.с. Все моторы сочетаются с 8-диапазонным "автоматом", который управляется кнопками. По умолчанию у машины передний привод, но опционально доступна система HTRAC с принудительной блокировкой. Среди режимов движения, которые сможет выбирать водитель, не только стандартные, но и два специальных - "песок" и "снег".

Автомобиль получил адаптивные фары на светодиодах, панорамную крышу с люком, электропривод и вентиляцию сидений двух первых рядов, трехзонный климат-контроль с ионизатором воздуха, аудиосистему Harman Kardon с 12 динамиками, тачскрин на 10,25 дюйма и цифровую приборку на 12,3 и проектор на лобовое стекло. В списке опций значатся активный круиз-контроль, системы удержания машины в полосе движения, аварийного торможения с функцией распознавания пешеходов, контроля слепых зон и безопасного выхода из машины.