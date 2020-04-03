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03.04.2020 16:36
Рубрика: Власть

Путин призвал не закрывать предприятия по стране "под одну гребенку"

Текст: Кира Латухина
Закрывать предприятия и учреждения, причесывать "под одну гребенку" всех по всей стране нецелесообразно, заявил президент. Экономика и так в сложном положении и директивы из Москвы, которые бы подрывали экономическую деятельность, не нужны, сказал Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, которое он провел в режиме видеоконференции.

Карантинные мероприятия и особые меры предосторожности проводятся до конца апреля. "Это необходимо, для того чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции. Так считают специалисты, мы, безусловно, прислушиваемся и будем прислушиваться к их мнению", - сказал глава государства, подчеркнув, что главный приоритет - жизнь и здоровье граждан.

Согласно указу президента, министерства, ведомства, предприятия, которые должны обеспечивать жизнедеятельность страны, продолжают работать, и Владимир Путин выразил надежду, что правопорядок и безопасность страны будут и дальше надежно обеспечиваться.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Особая ответственность лежит на главах регионов, которые получили дополнительные возможности по указу президента. Глава государства обратился к участникам заседания, попросив передать всем сотрудникам, в том числе и в регионы, что губернаторам необходимо оказывать всяческую поддержку - на это нужно направить все огромные административные и информационные ресурсы. "Очень важно обеспечить взаимодействие между всеми уровнями власти: муниципальным, региональным и федеральным", - также сказал он.

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны - нецелесообразно", - подчеркнул президент. Путин уже успел переговорить с некоторыми губернаторами, выяснить обстановку. Так, в Республике Алтай нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. "Спрашивается: что ж там, директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия? Таких ситуаций много по стране", - сказал он. Много малых населенных пунктов, поселков городского типа, просто деревень и поселков, маленьких городов, и везде разная ситуация. "Экономика и так находится в сложном положении. Поэтому каких-то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует", - подчеркнул глава государства.

"Мы, уверен, пошли по абсолютно правильному пути. Но нужно оказать помощь и федеральным органам власти, и региональным властям, и муниципальным, прежде всего в налаживании этого взаимодействия между ними", - отметил Путин, назвав взаимодействие между различными уровнями управления сегодня одной из ключевых задач. Дальше совещание продолжилось в закрытом режиме.

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