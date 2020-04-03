В Екатеринбурге задержан предполагаемый серийный поджигатель домов

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге жилого дома по улице Омской, где погибли восемь человек. Он также может быть причастен и к другим пожарам.

Напомним, ночью 26 марта загорелся двухэтажный деревянный барак. К прибытию пожарных огонь охватил подъезд и подбирался к кровле. Из-за деревянных перекрытий пламя быстро распространилось Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Около часа понадобилось пожарными, чтобы справиться с огнем.

В результате происшествия семь человек погибли, еще одна женщина пострадала и была госпитализирована. Она скончалась позднее в больнице.

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по двум статьям - "убийство общеопасным способом" и "поджог".

Накануне правоохранительные органы сообщили о задержании предполагаемого поджигателя. "Рано утром второго апреля сотрудники полиции из подразделения ГИБДД на месте очередного возгорания дома барачного типа в Екатеринбурге задержали по подозрению в поджоге 28-летнего ранее не судимого местного жителя, - сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. - В угрозыске, проанализировав информацию, пришли к мнению: молодой человек может иметь отношение к серии поджогов жилых домов".

В отношении фигуранта, в частности, будет проведена судебная психиатрическая экспертиза. Также следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

"Будет проверяться возможная причастность мужчины к аналогичным ранее совершенным преступлениям, связанным с поджогами жилых домов. Его мотив выясняется", - отметил пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга.