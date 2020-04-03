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03.04.2020 20:19
Рубрика: Легковые авто

Завод Nissan в Петербурге продлил остановку производства

Текст: Юрий Зубко
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Nissan продлил остановку производства на заводе в Санкт-Петербурге до конца апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предприятие в Северной столице выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. По итогам первых двух месяцев 2020 года в России было продано 10663 автомобиля Nissan, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Накануне, напомним, Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам России. Глава государства решил продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно и сообщил, что регионы получат дополнительные полномочия по борьбе с коронавирусом.

Фото: www.vk.com/rcinews
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Ранее сегодня "РГ" сообщала о том, что АвтоВАЗ просит у правительства Самарской области разрешить ему возобновить работу в нерабочий апрель. Завод обещает соблюдать все санитарные нормы и обеспечить безопасность труда персонала.

Пока же компания привлекла клининговую службу к дезинфекции предприятия. Обеззараживающие процедуры на всех производственных и служебных площадях завода проводятся во время карантина. Рабочие места обрабатываются хлорсодержащим препаратом. Особенно тщательной дезинфекции подвергаются полы, вестибюли, санузлы и ручки дверей.

#Nissan