Завод Nissan в Петербурге продлил остановку производства

Nissan продлил остановку производства на заводе в Санкт-Петербурге до конца апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предприятие в Северной столице выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. По итогам первых двух месяцев 2020 года в России было продано 10663 автомобиля Nissan, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Накануне, напомним, Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам России. Глава государства решил продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно и сообщил, что регионы получат дополнительные полномочия по борьбе с коронавирусом.

Ранее сегодня "РГ" сообщала о том, что АвтоВАЗ просит у правительства Самарской области разрешить ему возобновить работу в нерабочий апрель. Завод обещает соблюдать все санитарные нормы и обеспечить безопасность труда персонала.

Пока же компания привлекла клининговую службу к дезинфекции предприятия. Обеззараживающие процедуры на всех производственных и служебных площадях завода проводятся во время карантина. Рабочие места обрабатываются хлорсодержащим препаратом. Особенно тщательной дезинфекции подвергаются полы, вестибюли, санузлы и ручки дверей.