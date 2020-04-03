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03.04.2020 04:30
Рубрика: В мире

Жители Нью-Йорка бесплатно разместили у себя застрявших в США россиян

Русскоязычные жители Нью-Йорка готовы бесплатно разместить у себя россиян, которые не смогут третьего апреля вылететь в Москву из-за нехватки мест на рейсе "Аэрофлота".

Фото: REUTERS / Anushree Fadnavis
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"К сожалению, всех забрать не получается - желающих больше, чем мест. Мы обратились за помощью к нашим соотечественникам. И сразу откликнулись четыре человека. Кто-то готов разместить одного человека, кто-то - целую семью. Некоторые хотят перечислить деньги на размещение пассажиров в гостиницах", - рассказали ТАСС в Координационном совете организаций российских соотечественников (КСОРС) США.

Ранее в генконсульстве РФ в Нью-Йорке сообщили, что 3 апреля вылететь в столицу России смогут в первую очередь те, кто у кого билеты на 30 марта (рейс отменили - прим. "РГ"). "Они смогут воспользоваться правом приоритетной посадки", - подчеркнули в диппредставительстве.

Напомним, с 31 марта аэропорт Шереметьево в сутки может принимать только 500 человек, прибывших из-за рубежа. Компания "Аэрофлот" отменила более 60 рейсов, в том числе в США и обратно. Генконсульство помогло разместить в гостинице 47 россиян, застрявших в местном аэропорту JFK.

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