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04.04.2020 19:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи девушку оштрафовали на 15 тысяч за прогулку по улице

Текст: Михаил Сухарев

Первый штраф за нарушение карантина из-за коронавируса выписали в Сочи. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, решение вынес Адлерский районный суд.

- Девушка 1999 года рождения в условиях карантина продолжительное время находилась на улице без уважительной причины. Согласно постановлению суда, сочинка выплатит штраф в размере 15 тысяч рублей, - говорится в сообщении администрации.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани
На Кубани за нарушение карантина оштрафовали 16 человек

Суд назначил штраф по минимальной границе за это нарушение, максимум физические лица могут отдать за нарушение карантина 40 тысяч. Для юридических лиц штраф может достигать полумиллиона рублей, а если действия повлекли гибель людей, то миллиона.

Напомним, режим жесткого карантина ввели в Краснодарском крае 31 марта. Постановление губернатора Вениамина Кондратьева запрещает нахождение на улице без спецпропусков, кроме выхода в магазин или аптеку и выгула домашних животных.

Также в Сочи сейчас проводится проверка в отношении 31-летней жительницы, которая подделала пропуск. Женщина скачала и распечатала образец документа, и сама заполнила его ручкой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по по части 3 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Женщине грозит арест до шести месяцев.

Кстати

В Краснодарском крае на 4 апреля официально подтверждены 39 случаев заболевания COVID-19, четыре человека выздоровели.

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