В Сочи девушку оштрафовали на 15 тысяч за прогулку по улице

Первый штраф за нарушение карантина из-за коронавируса выписали в Сочи. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, решение вынес Адлерский районный суд.

- Девушка 1999 года рождения в условиях карантина продолжительное время находилась на улице без уважительной причины. Согласно постановлению суда, сочинка выплатит штраф в размере 15 тысяч рублей, - говорится в сообщении администрации.

Суд назначил штраф по минимальной границе за это нарушение, максимум физические лица могут отдать за нарушение карантина 40 тысяч. Для юридических лиц штраф может достигать полумиллиона рублей, а если действия повлекли гибель людей, то миллиона.

Напомним, режим жесткого карантина ввели в Краснодарском крае 31 марта. Постановление губернатора Вениамина Кондратьева запрещает нахождение на улице без спецпропусков, кроме выхода в магазин или аптеку и выгула домашних животных.

Также в Сочи сейчас проводится проверка в отношении 31-летней жительницы, которая подделала пропуск. Женщина скачала и распечатала образец документа, и сама заполнила его ручкой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по по части 3 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Женщине грозит арест до шести месяцев.

Кстати

В Краснодарском крае на 4 апреля официально подтверждены 39 случаев заболевания COVID-19, четыре человека выздоровели.