Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису

Мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Песков добавил, что потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств.

Ранее он заявил, что решение о продлении нерабочих дней в стране до конца апреля вызвало споры, это большая нагрузка для экономики, но в приоритете - здоровье граждан.

Между тем экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предрекли двухлетнюю рецессию в экономике России. Они указывают, что России уже не удастся избежать более или менее жесткой двухлетней рецессии - с соответствующими социальными последствиями, включая скачок бедности и безработицы.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 64 тысяч смертельных исходов.

В России за сутки подтверждено 658 случаев COVID-19 в 14 регионах. Всего по стране на сегодня зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции в 79 регионах.