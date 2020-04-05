Кто в Крыму выгуливает собак самоизолированных пенсионеров

В Республике Крым почти все частные фирмы и предприниматели, оказывающие платную услугу выгула домашних животных, на время действия режима самоизоляции полностью прекратили свою деятельность. Крымчанам, которые по разным причинам не могут вывести собаку на прогулку, приходится просить об одолжении своих соседей или родных.

До введения режима повышенной готовности услуга выгула домашнего животного стоила в зависимости от породы и продолжительности прогулки от 100 до 500 рублей в час. Гуляют с собаками, кошками и даже енотами. Но после объявления всеобщей самоизоляции практически все частники и фирмы отказываются принимать заказы. Их деятельность не относится к числу жизненно важных, да и мало кто из оказывающих услугу выгула зарегистрирован как предприниматель.

- Все наши ребята разъехались по домам на время карантина, так что пока услугу не предоставляем, - пояснили в одной из таких фирм. - Звоните, когда режим снимут.

- Сейчас ведь штрафуют за выход на улицу, поэтому помочь не смогу, - объяснила причину отказа частный предприниматель Наталья К. - У меня было несколько пожилых клиентов, которым трудно самостоятельно выгуливать собак. Теперь я приехать к ним не могу, и одному дедушке помогают родственники, другой пенсионерки - ее соседи.

В то же время руководитель оперативного штаба адресной помощи пожилым людям Республики Крым Артем Малов сообщил "РГ", что за последние дни в штаб не поступило ни одной просьбы выгулять собаку. Не обращались с такими просьбами и в благотворительную организацию "Добро Крыма - Волонтеры Крыма".

- Наши волонтеры готовы приобрести и доставить пенсионерам и больным необходимые продукты, лекарства, оплатить квитанции ЖКХ, пополнить баланс телефона, вынести мусор, но с просьбой выгулять собаку никто не звонил, - рассказала директор "Волонтеры Крыма" Валерия Петрусевич.

Ранее главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева посоветовала пожилым людям, которым предписано не покидать свое жилище, на время действия жестких мер отдать своего питомца кому-то из родственников или друзей. А вот доверять соседям выгул собаки тоже небезопасно: животное может на своих лапах или шерсти принести вирус домой к старикам.

- Если животное забирают на улицу, прикасаются к нему, гладят, оно также может принести вирус домой. Теоретически такая вероятность есть, - сказала специалист в интервью телеканалу "Москва-24".

В то же время президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал во время прогулки с собакой надеть на нее намордник и тщательно следить, чтобы она ничего не подбирала с земли. Также надо ограничить тактильный контакт с животным, не позволять ему часто тереться и облизывать руки человека. Необходимо использовать специальную одежду для выгула, что позволит сократить контакт шерсти с внешней средой. После возвращения с улицы надо тщательно вымыть лапы пса.

Напомним, в Республике Крым с 3 по 6 апреля действует режим полной самоизоляции, гражданам старшей 65 лет запрещено выходить на улицу. За вчерашний день оштрафованы 87 нарушителей.