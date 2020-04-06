Байден предложил провести виртуальный съезд Демократической партии

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, предложил однопартийцам провести съезд в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса. На этом съезде должен быть определен соперник действующего президента страны республиканца Дональда Трампа на будущих выборах.

Свое предложение Байден озвучил в воскресенье в эфире ABC, пишет ТАСС. "Я считаю, что нам следует продумать такую идею сейчас. Нам, вероятно, не удастся собрать в одном месте 10, 20 или 30 тысяч человек", - отметил демократ, говоря о съезде, который ранее был перенесен с июля на август.

Байден не упустил возможности покритиковать Трампа, который, по его мнению, "действует слишком медленно" в направлении введения ограничительных мер в стране из-за распространения коронавируса. Бывший вице-президент также предположил, что Трамп не хочет носить медицинскую маску, так как ему не нравится, как он будет выглядеть в ней перед камерами.

Напомним, ранее Демократическая партия США из-за коронавируса перенесла на полтора месяца свой съезд. Изначально он должен был состояться 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Но стремительное распространение коронавируса по стране вынудило партийных функционеров пересмотреть календарь, сместив дату на 24-27 августа.

Что же касается национального съезда республиканцев, то Трамп объявил, что встреча, запланированная на 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) переноситься не будет. Хозяин Белого дома выразил надежду, что к тому время ситуация в стране с коронавирусом наладится.

Выборы президента США состоятся третьего ноября этого года.