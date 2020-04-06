Новости

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 43 05:07
КНР остановила перевозки с РФ на трех пунктах пропуска в Приморье 04:48
Байден предложил провести виртуальный съезд Демократической партии 04:42
Трамп пожелал заразившемуся коронавирусом Джонсону скорейшего выздоровления 04:14
Российские больницы выписали еще 22 пациента излечившихся от коронавируса 04:05
Трамп пригрозил ввести пошлины на импортную нефть 04:03
Во Владивостоке наказан авиапассажир за нарушение режима обсервации 03:52
В России ответили на заявление шведского министра о "русских троллях" 03:39
Boeing: Остановка предприятий в штате Вашингтон вынуждено продлевается 03:18
Стоимость нефти марки Brent снизилась на девять процентов 03:00
Сотрудники нью-йоркской больницы напали на съемочную группу ВГТРК 02:58
Силуанов рассказал о наступлении в экономике "новой реальности" 02:30
Главврача Шотландии уволили из-за нарушения режима самоизоляции 02:20
Впервые в США коронавирус диагностировали у тигра 02:04
"Спартак" арендовал самолет для решившего вернуться на родину футболиста 01:54
В Турции будут бесплатно раздавать медицинские маски 01:10
Смолов объяснил, почему вернулся в Россию из Испании 00:43
Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом 00:10
Ученые подтвердили возможность передачи коронавируса при разговоре 00:04
Зараженный коронавирусом врач "Реймса" покончил с собой 05.04.2020
Арестован подозреваемый в убийстве пяти человек в Рязанской области 05.04.2020
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной 05.04.2020
ВОЗ: более 5 тысяч человек умерли от коронавируса за последние сутки 05.04.2020
Вылеченная от COVID-19 крымчанка рассказала историю болезни своей семьи 05.04.2020
Игроки "Динамо" согласились снизить свою зарплату на 40 процентов 05.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
06.04.2020 04:42
Рубрика: В мире

Байден предложил провести виртуальный съезд Демократической партии

Бывший вице-президент США Джозеф Байден. Фото: Getty Images via AFP Бывший вице-президент США Джозеф Байден. Фото: Getty Images via AFP
Бывший вице-президент США Джозеф Байден. Фото: Getty Images via AFP

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, предложил однопартийцам провести съезд в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса. На этом съезде должен быть определен соперник действующего президента страны республиканца Дональда Трампа на будущих выборах.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Байден на шесть пунктов опередил Трампа в общенациональном соцопросе

Свое предложение Байден озвучил в воскресенье в эфире ABC, пишет ТАСС. "Я считаю, что нам следует продумать такую идею сейчас. Нам, вероятно, не удастся собрать в одном месте 10, 20 или 30 тысяч человек", - отметил демократ, говоря о съезде, который ранее был перенесен с июля на август.

Байден не упустил возможности покритиковать Трампа, который, по его мнению, "действует слишком медленно" в направлении введения ограничительных мер в стране из-за распространения коронавируса. Бывший вице-президент также предположил, что Трамп не хочет носить медицинскую маску, так как ему не нравится, как он будет выглядеть в ней перед камерами.

Напомним, ранее Демократическая партия США из-за коронавируса перенесла на полтора месяца свой съезд. Изначально он должен был состояться 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Но стремительное распространение коронавируса по стране вынудило партийных функционеров пересмотреть календарь, сместив дату на 24-27 августа.

Что же касается национального съезда республиканцев, то Трамп объявил, что встреча, запланированная на 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) переноситься не будет. Хозяин Белого дома выразил надежду, что к тому время ситуация в стране с коронавирусом наладится.

Выборы президента США состоятся третьего ноября этого года.

В мире США Выборы президента США-2020 Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов рассказал о наступлении в экономике "новой реальности"
Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису
Собянин объяснил принятие жестких мер в Москве из-за коронавируса
В Госдуме изучат публикации западных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Из-за COVID-19 в Европе участились нападения на продовольственные магазины
Пять лет войны в Йемене: Удастся ли саудитам найти выход из противостояния