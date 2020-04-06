Кроссоверы на все случаи жизни: рассекречен модельный план Hyundai

Модельный план Hyundai на ближайшие годы стал известен СМИ. Слитая в Сеть схема иностранцам не совсем понятна: мало того, что она на корейском языке, так еще и плохого качества, а потому разобрать что-либо в ней сложно.

Но, если верить расшифровавшему таблицу порталу The Korean Car Blog, то в линейке компании к 2025 году будет 44 модели на альтернативном топливе. Это на 20 больше, чем было в 2019-м. В частности, речь идет о 13 гибридах, шести гибридах со сменными модулями, 23 электромобилях и двух машинах на топливных элементах.

Что касается 2020 года, то в плане указано по меньше мере пять новинок. И некоторые имеют значение и для российского рынка.

В мае ожидается новый Hyundai Santa Fe, который получит и традиционные двигатели, и гибридные. Хотя в статье говорится о фейслифте, одновременно указывается использование новой платформы, которая позволит сделать кроссовер более похожим на флагманский Palisade, и внедрить новейшие технологии.

Уже в июне на рынке должен появиться гибридный вариант седана Avante (у нас он представлен под названием Elantra) и Elantra N-Line. Второй автомобиль заменит в линейке Elantra Sport. Оснащаться он будет 1,6-литровым мотором Turbo GDi, который развивает мощность в 201 л.с. и крутящий момент в 195 Нм. Пару ему составит 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Впрочем, источник ждет появление и 180-сильного двигателя CVVD в сочетании с 8-диаппазонным "роботом" DCT. Еще одной отличительной чертой модели станет независимая задняя подвеска уже в базе.

В июле Hyundai должен представить мощную версию компактного кроссовера Kona с индексом N. У нее будет 2-литровый бензиновый турбодвигатель, выдающий 275 л.с., в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 8-диапазонной роботизированной.

Наконец, в августе следует ждать новый Hyundai Tucson NX4 с гибридной силовой установкой, относительно параметров которой пока можно лишь догадываться. Не исключено, что кроссовер позаимствует 141-сильный мотор у моделей Niro и Kona или 230-сильный - у более крупных Sorento и Santa-Fe. Кроме того, в линейке будет абсолютно новый 2,5-литровый двигатель Theta3 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и, скорее всего, модернизированные 1.6 GDI и T-GDI, уже используемые в Европе. Не исключается и наличие дизельной версии.

Впрочем, как пишет портал, по некоторым моделям - особенно суббренда Genesis - уже заметны задержки, связанные с распространением коронавируса по всему миру. Так что модельный план в Hyundai, скорее всего, придется еще не раз корректировать.