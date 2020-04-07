Минэнерго США ожидает снижение добычи нефти в стране

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз производства нефти в стране на 2020 год на 1,63 млн баррелей в сутки - до 11,03 млн баррелей в сутки. Об этом сообщается в опубликованном ведомством исследовании.

В документе говорится, что с третьего квартала 2020 года США перестанут быть нетто-экспортером нефти. То есть будут завозить в страну больше "черного золота", чем отправлять на экспорт. Это связано с падением добычи нефти, в первую очередь, на сланцевых проектах, производство на которых стало нерентабельным из-за низких котировок барреля.

Также в исследовании отмечается, что ожидается падение спроса на нефть в мире в 2020 году на 5,2 млн баррелей в сутки от уровня 2019 года.

На 2020 год ведомство понизило прогноз на цену марки Brent c 43,3 доллара за баррель до 33 долларов. На 2021 год прогноз понижен с 55,4 доллара за баррель до 45,6 доллара.

Прогноз снижения производства нефти в США подтверждается словами президента страны Дональда Трампа, который сказал, что не исключает возможности участия Америки в организованном сокращении добычи, которое и так уже происходит по экономическим причинам. При этом сокращение производства даже на 2 млн баррелей в сутки, о котором говорится в исследовании EIA, не сможет ликвидировать профицит на рынке, возникший в результате снижения спроса на "черное золото".

Сильное падение цен на нефть вынудило вернуться за стол переговоров участников соглашения ОПЕК+. К ним также должны присоединиться другие крупные производители нефти, в том числе и США. Встреча в формате видеоконференции намечена на 9 апреля. Ожидается, что стороны примут совместное решение о сокращении производства на 10 млн баррелей в сутки. Позиция США, несмотря на заявление Дональда Трампа, в отношении организованного сокращения добычи окончательно неизвестна. При этом есть информация о серьезных разногласиях в вопросах сокращения между Россией и Саудовской Аравией.

Себестоимость добычи в России и Саудовской Аравии ниже, чем добыча сланцевой нефти, поэтому обе страны едва ли пойдут на такое беспрецедентное сокращение производства без участия США.