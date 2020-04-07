Сальма Хайек рассказала о своей долгожданной роли супергероя

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек рассказала о съемках в фильме "Вечные" от Marvel Studios.

"53 года - наконец-то! Я смогу побыть супергероем. Я играю лидера "Вечных" по имени Аяк - и это люди, которых вы вряд ли бы представили супергероями. Кроме Анджелины Джоли - она была рождена, чтобы быть супергероем", - приводит ее слова Flickeringmyth.

"Остальные из нас - что-то вроде "отбросов" со сверхспособностями, а я у них самая главная", - пошутила артистка.

Стоит отметить, что ее персонаж стал очередным, прошедшим "феминизацию" для киновселенной - в оригинальных комиксах Аяк был мужчиной, да еще к тому же выходцем из сибирской глубинки.

Напомним, из-за пандемии коронавируса премьеру "Вечных" перенесли на 12 февраля 2021 года. В фильме Хлои Чжао, кроме вышеупомянутых Хайек и Джоли, снялись Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан и Кит Харингтон.