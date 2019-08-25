Кит "Джон Сноу" Харингтон сыграет Черного Рыцаря в новом фильме Marvel

Английский актер Кит Харингтон, с облегчением покончивший с ролью Джона Сноу в "Игре престолов", вливается в другой потенциально долгоиграющий проект - Кита позвали в киновселенную Marvel. В ее так называемую Четвертую фазу.

Как накануне передавал Deadline, ссылаясь на инсайдера, сторонами были начаты соответствующие переговоры. И кого именно сыграет Харингтон - изначально не уточнялось.

На что было выдвинуто предположение, что Кит подошел бы на роль Росомахи.

А поскольку новых картин мира "Людей Икс", где разброд, шатания и безнадега обострились после провала "Темного Феникса", не значится, это вполне мог быть какой-то гостевой, так сказать, заход - предположили аналитики.

Умопостроения которых не оправдались: как было только что заявлено представителями Marvel и Disney на выставке D23 Expo в Калифорнии, Кит сыграет одну из главных мужских ролей в напряженно ожидаемых "Вечных" (The Eternals) - Дэйна Уитмана, Черного Рыцаря, виртуозного бойца и ученого широкого спектра знаний. Который, кстати, в оригинальных, базовых комиксах серии не фигурирует.

Таким образом, Кит составит компанию, среди прочего, Анджелине Джоли, Сальме Хайек и Ричарду Мэддену, с которым работал на GOT.

Премьера обещана на ноябрь 2020 года.