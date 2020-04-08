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08.04.2020 08:00
Рубрика: Легковые авто

GAC сертифицировал в России конкурента Toyota Alphard

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба GAC. Фото: Пресс-служба GAC.
Фото: Пресс-служба GAC.

В открытой базе Роспатента появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) минивэна GAC GN8, появление которого предвещала новость о том, что модель привезена в Россию для прохождения цикла испытаний нашими дорогами и климатом. Теперь известно, с каким мотором и трансмиссией будет продаваться GN8 в нашей стране.

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Согласно сертификату, GAC GN8 оснащён 2-литровой "турбочетвёркой" мощностью 190 л.с., адаптированной под АИ-92 и работающей в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Привод - только передний.

Спереди у вэна - независимая подвеска типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади - независимая многорычажка.

Фото: Пресс-служба GAC.

Длина GN8 составляет 5 066 мм, что на 121 мм больше, чем у Toyota Alphard. Колёсная база у моделей одинаковая - 3 000 мм.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Разумеется, что GN8 будет стоить дешевле "японца". За минивэн Toyota просят от 4.8 млн рублей.

В настоящее время GAC продаёт в России одну модель - большой кроссовер GS8, цены на который начинаются от 1 898 000 рублей.

#GAC