Фото: Игорь Николаев заявил, что выздоровел

Шестидесятилетний советский, российский певец и автор песен Игорь Николаев сообщил, что выздоровел после перенесенной пневмонии.

Перед этим, напомним, стало известно, что тесты исполнителя на новый коронавирус дали отрицательный результат и он был выписан из больницы в Коммунарке.

"Пневмония отступила, я дома", - пишет музыкант.

Далее предостерегая всех, "кто в такой же ситуации": "Не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно!"

При этом певец благодарит коллектив больницы в Коммунарке за их самоотверженный и компетентный труд и внимательность.

Под постом - пожелания дальнейшего здоровья от подписчиков и коллег по эстрадному цеху и светской жизни.