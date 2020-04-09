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Фото: Игорь Николаев заявил, что выздоровел

Новости
    09.04.2020, 11:48
Текст:   Олег Усков

Шестидесятилетний советский, российский певец и автор песен Игорь Николаев сообщил, что выздоровел после перенесенной пневмонии.

Перед этим, напомним, стало известно, что тесты исполнителя на новый коронавирус дали отрицательный результат и он был выписан из больницы в Коммунарке.

"Пневмония отступила, я дома", - пишет музыкант.

Далее предостерегая всех, "кто в такой же ситуации": "Не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно!"

При этом певец благодарит коллектив больницы в Коммунарке за их самоотверженный и компетентный труд и внимательность.

Под постом - пожелания дальнейшего здоровья от подписчиков и коллег по эстрадному цеху и светской жизни.

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