Видео: китаец проехал по надземному переходу, чтобы не делать крюк по шоссе

Невероятная лень и большая отвага, смекалка и переходящая в нахальство дерзость, ловкость и маневренность - всё это помогло безымянному китайцу, владельцу Suzuki Jimny, стать героем теленовостей и заработать штраф в 200 юаней (примерно 28 долларов).

Инцидент произошел в китайском Синъяне на юге страны. Владелец белого Suzuki, как это часто бывает на незнакомой трассе, прозевал свой съезд и решил сэкономить время. Он не поехал до следующего съезда и даже не стал, как некоторые лентяи, возвращаться к предыдущему съезду задним ходом, а использовал надземный пешеходный переход, к счастью, пустой. Запаса прочности моста, рассчитанного на нагрузку в 1000 кг, для его малыша Jimny оказалось более чем достаточно.

Полицейским, прибывшим к окончанию опасного квеста как раз вовремя, чтобы выписать штраф, он объяснил, что на какое-то время на него просто "нашло помрачение рассудка". Не помешавшее, как можно понять по ролику, аккуратно подняться и спуститься по узкой лестнице.

Наградой за ловкость и смекалку стали денежный штраф - весьма скромный, по мнению комментаторов в YouTube, и абсолютно не мотивирующий - и штрафные баллы в водительской лицензии.