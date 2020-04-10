ЦБ разрешил банкам удаленную выдачу ипотеки

"Чтобы не тормозить проведение сделок по приобретению жилья в ипотеку - они требуют личного участия заемщика - мы временно смягчаем для банков требования по идентификации клиента, и банки смогут проводить ипотечные сделки удаленно", - сообщила Набиуллина.

Она уточнила, что это сделано в рамках расширения предоставления дистанционных услуг, чтобы люди не выходили из дома, а банки и другие финансовые организации не выводили на работу дополнительных сотрудников.

По оценке Набиуллиной, несмотря на эпидемию коронавируса, спрос на ипотечные кредиты в России сохраняется и будет расти в среднесрочной перспективе. Несмотря на пересмотр ипотечных ставок рядом банков, ЦБ не фиксирует массового повышения ставок по жилищным кредитам, отметила глава ЦБ.

На 1 марта 2020 года средневзвешенная ставка по ипотеке в России составляла 8,69%. В ближайшие месяцы этот показатель очевидно будет расти.