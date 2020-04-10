Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Роман Маркелов 
17:21 10.04.2020

ЦБ разрешил банкам удаленную выдачу ипотеки

Банк России временно разрешил банкам выдавать ипотеку дистанционно из-за пандемии коронавируса. Это следует из слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на еженедельной онлайн-конференции.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Чтобы не тормозить проведение сделок по приобретению жилья в ипотеку - они требуют личного участия заемщика - мы временно смягчаем для банков требования по идентификации клиента, и банки смогут проводить ипотечные сделки удаленно", - сообщила Набиуллина.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Порог ипотеки для обращения за кредитными каникулами повышается

Она уточнила, что это сделано в рамках расширения предоставления дистанционных услуг, чтобы люди не выходили из дома, а банки и другие финансовые организации не выводили на работу дополнительных сотрудников.

По оценке Набиуллиной, несмотря на эпидемию коронавируса, спрос на ипотечные кредиты в России сохраняется и будет расти в среднесрочной перспективе. Несмотря на пересмотр ипотечных ставок рядом банков, ЦБ не фиксирует массового повышения ставок по жилищным кредитам, отметила глава ЦБ.

На 1 марта 2020 года средневзвешенная ставка по ипотеке в России составляла 8,69%. В ближайшие месяцы этот показатель очевидно будет расти.

Сейчас читают

Ипотека
15:38

Порог ипотеки для обращения за кредитными каникулами повышается

Порог ипотеки для обращения за кредитными каникулами повышается

Власти повышают предельный размер ипотеки для обращения за кредитными каникулами. Он будет разниться в зависимости от региона. Для Москвы, где жилье самое дорогое, это 4,5 миллиона рублей

Жилая недвижимость
06:00

Цены на аренду дач взлетели в ряде городов

Цены на аренду дач взлетели в ряде городов

Аренда загородных домов пользуется повышенным спросом. В ход идут даже те объекты, которые еще вчера были выставлены на продажу. А цены на удаленное от города жилье стремительно растут

ЖКХ
04:30

В апреле за жилье в России заплатит только каждый третий

В апреле за жилье в России заплатит только каждый третий

Отмена пеней и мораторий на взыскание долгов по коммуналке могут спровоцировать у потребителей массовый отказ от оплаты ЖКУ. Если водоканалы будут получать только 25% выручки, они физически не смогут обеспечивать приемлемое качество водоснабжения, уже заявили поставщики воды