Из-за коронавируса Boeing начнет сокращать персонал

В руководстве американской корпорации Boeing рассматривают планы по сокращению персонала. Предположительно мера коснется 10 процентов сотрудников. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, пишет газета The Wall Street Journal.

"Обсуждается возможность того, что некоторые сотрудники компании досрочно уйдут на пенсию, с другими специалистами раньше времени расторгнут контракты с выплатой компенсации, а часть персонала будет уволена", - со ссылкой на американское печатное издание пишет ТАСС.

Пока нет ясности, будут ли увольнять сотрудников подразделения Boeing, выполняющего заказы в сфере обороны. В подразделениях американской компании по всему миру работают около 160 тысяч человек.

Ранее Boeing остановил свои заводы в штате Южная Каролина и продлил режим остановки предприятий в штате Вашингтон.

О сокращении сотрудников в руководстве корпорации заговорили в начале апреля. Тогда генеральный директор Boeing Дейв Кэлхун представил план добровольного увольнения работников.