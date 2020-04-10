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Netflix готовит продолжение "Взрывной блондинки" с Шарлиз Терон

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    10.04.2020, 15:33
Текст:   Богдан Бобров

Продолжение убойного боевика "Взрывная блондинка" находится на ранней стадии производства для стриминговой площадки Netflix. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает DiscussingFilm.

Фото: kinopoisk.ru
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Подробностей пока, впрочем, не особо много. Ожидается, что к своей роли секретного агента Лоррейн Бротон вернется Шарлиз Терон, она же выступит в качестве продюсера.

Также неизвестно, какой формат может быть выбран для продолжения - полнометражный сиквел или мини-сериал. Более того, на данном этапе даже еще нет сценариста.

Напомним, оригинальная картина в 2017 году заработала по всему миру 100 млн долларов при бюджете в 30, что дает ей полное право считаться успешным проектом.

Помимо Шарлиз Терон в ней снялись такие звезды как Джеймс МакЭвой, Джон Гудман, Билл Скарсгард и София Бутелла. Шпионский экшн рассказывал историю о противодействии различных спецслужб накануне падения Берлинской стены.

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