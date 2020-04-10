Netflix готовит продолжение "Взрывной блондинки" с Шарлиз Терон

Продолжение убойного боевика "Взрывная блондинка" находится на ранней стадии производства для стриминговой площадки Netflix. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает DiscussingFilm.

Подробностей пока, впрочем, не особо много. Ожидается, что к своей роли секретного агента Лоррейн Бротон вернется Шарлиз Терон, она же выступит в качестве продюсера.

Также неизвестно, какой формат может быть выбран для продолжения - полнометражный сиквел или мини-сериал. Более того, на данном этапе даже еще нет сценариста.

Напомним, оригинальная картина в 2017 году заработала по всему миру 100 млн долларов при бюджете в 30, что дает ей полное право считаться успешным проектом.

Помимо Шарлиз Терон в ней снялись такие звезды как Джеймс МакЭвой, Джон Гудман, Билл Скарсгард и София Бутелла. Шпионский экшн рассказывал историю о противодействии различных спецслужб накануне падения Берлинской стены.