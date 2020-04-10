Nissan Kicks получил новую внешность и полный привод

Обновленный кроссовер Nissan Kicks никак не доберется до России, а на рынках Юго-Восточной Азии вот-вот появится его новая версия. Мало того, что он изменился внешне, так еще и технически. Машина получила гибридную силовую установку и функцию AWD.

Фейслифтинговые версии были замечены на автовозах в Таиланде. Как пишет headlightmag.com, эти автомобили планировали представить в стране еще 19 марта, однако из-за коронавируса и объявленного карантина премьеру пришлось отложить. Тем не менее кроссоверы постепенно развозят по местным дилерам.

Ранее представительство Nissan в этой стране анонсировало технологию e-Power, но о какой конкретно модели шла речь, не сообщалось. Издание предполагает, что это именно Kicks. С версией таиландских СМИ согласны и в Индии, где модель также доступна, правда на другой платформе - хорошо известной россиянам B0 от Renault.

Портал Indianautosblog сообщает, что кроссоверы получат известную по гибриду Note связку бензинового мотора HR12DE 1.2 мощностью 79 л.с. и электрического EM57 с отдачей в 109 л.с. По всей видимости, у Kicks появится и полный привод, причем приводить заднюю ось в действие будет дополнительный электромотор мощностью 5 л.с.

Что касается внешних отличий обновленного Kicks, то тут можно не гадать - они хорошо заметны на снимках. У машины новая фирменная решетка радиатора, которая делает компактный кроссовер визуально крупнее. Фары стали светодиодным и более узкими. Противотуманные фонари встроены в диффузоры вентиляции.

Фото: www.headlightmag.com

Зеркала переехали на боковые окна и получили другие повторители сигнала поворота. Иным стал рисунок колесных дисков. Сзади бамперы выкрасили в цвет кузова. Смотрится, возможно, симпатично, но с практической точки зрения решение спорное.

Ожидается, что после Таиланда такие машины появятся и на родном для марки японском рынке. Кроссоверы Kicks на агрегатной базе V-platporm представлены также в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Китае. В Поднебесной, кстати, в ноябре 2019-го автомобиль уже получил обновление - но в этом случае речь шла совсем о другом дизайне.

Ранее сообщалось, что Nissan Kicks может добраться и до России. Однако окончательного решения на этот счет в компании так и не приняли.