Производители овощей заподозрили розницу в накручивании цен

Новости

Сервис Apple TV+ открывает фильмы и сериалы для бесплатного просмотра 12:54
Собянин рассказал об "эффекте Куршевеля" 12:52
В Ульяновской области за сутки подтвердилось 34 заболевания COVID-19 12:48
В Беларуси выступили за стимулирование к потреблению электроэнергии 12:47
В Москве мошенники торговали псевдотестами на коронавирус 12:44
Алексей Гуськов сыграл "крестного отца" русской мафии 12:31
В Минпросвещения рассказали о зарплатах и нагрузке учителей на удаленке 12:10
Брюс Уиллис побрил налысо свою дочь, чтобы она снялась топлес 12:10
Уфимец купил уникальный Haval H9, отдав свой Toyota LC Prado 12:08
Дмитрий Борисов даст интервью "Российской газете" 12:08
Глава Marvel Кевин Файги заявил о продолжении "Мстителей" 12:03
Москва назвала "верхом лицемерия" заявления США по ситуации в лагере "Рукбан" 12:02
Росздравнадзор разъяснил отличие гигиенических масок от медицинских 12:00
Как власти и бизнес помогают врачам в борьбе с коронавирусом 12:00
Матыцин: Готовы принять перенесенные из-за COVID-19 международные турниры 11:59
Под Калининградом полиция задержала "черных" янтарщиков 11:59
Биологи рассказали о восприимчивости домашних животных к коронавирусу 11:57
Стас Михайлов готов сдать кровь для борьбы с коронавирусом 11:54
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем 11:51
В Марий Эл ограничили продажу алкоголя до четырех часов в день 11:49
В Ростове медикам подарили пять тысяч роз 11:47
В Сети состоялась премьера документального сериала "Это я" 11:43
На Урале рассказали о враче на раритетном ГАЗе 11:36
В Магнитогорске на карантин закрыли подъезд девятиэтажки 11:33
Умер актер из "Человеческой многоножки" и "Лексса" Дитер Лазер 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 12:05
Рубрика: Экономика

Производители овощей заподозрили розницу в накручивании цен

Текст: Татьяна Карабут
Ассоциация "Теплицы России" обратилось в АКОРТ с просьбой ограничить торговую наценку сетей на овощную продукцию.

Пользуясь конкурентным преимуществом в условиях пандемии, крупные торговые сети зачастую проводят недобросовестную ценовую политику при реализации, в том числе, продукции, производимой тепличными комбинатами, поясняет президент ассоциации Алексей Ситников.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Ограничение цен на продукты может привести к дефициту ряда товаров

Например, в апреле 2020 года Х5 Retail Group при объявлении на торгах желаемой цены закупки огурца от тепличников в размере 27,3 руб./кг с учетом доставки до распределительного центра реализует в розницу эту продукцию по цене 149,9 руб./кг.

"Тот факт, что розничная (в сетях) цена на производимый тепличными комбинатами огурец фактически не изменяется ритейлером с марта 2020 года, подтверждает наличие устойчивого спроса населения на тепличную продукцию и свидетельствует о недобросовестной ценовой политике ритейла", - считает эксперт.

При этом он отмечает, что по итогам работы тепличных комбинатов в 2019 году себестоимость производимого огурца колеблется от 50 до 75 руб./кг. Таким образом, торговые сети предлагают производителям продавать продукцию ниже себестоимости. По оценке Алексея Ситникова, это может привести к невыполнению производственных программ, отзывам предоставленных субсидий в рамках федеральных программ по компенсации расходов, понесенных при строительстве и модернизации производственных тепличных площадей.

Фото: РИА Новости - Александр Сурков
Есть ли продукты, которые помогают от коронавируса

По мнению эксперта, справедливо было бы установить розничные цены на тепличные огурцы в диапазоне 90-100 руб./кг при отпускной цене производителя 60 руб./кг и 40 руб./кг торговой наценки.

Алексей Ситников считает, что ограничение торговой наценки позволит повысить доступность свежей овощной продукции для населения, сельхозпроизводителям не выходить из рамок себестоимости, а также будет способствовать более эффективному наполнению бюджетов.

В России часто бывает ситуация, когда цены на полках магазинов очень сильно завышены, подтверждает генеральный директор ТД "Мое Лето" Вагиф Бикулов. По его словам, за счет этого оборачиваемость овощей снижается, а товарные запасы у производителей растут. В итоге они готовы реализовывать продукцию значительно ниже себестоимости, что приводит к высокой финансовой нагрузке. "Поэтому в России справедливо внедрить программные поставки по примеру Европы с фиксацией цен на год и контролем маржинальности в цепочке поставок", - считает Бикулов. При этом, по его словам, важно ввести зеркальные штрафы за недопоставку и невыборку заказанного объема.

По данным Минсельхоза на 8 апреля, цены сельхозтоваропроизводителей на томаты, морковь, капусту, лук, огурцы и картофель показали значительное снижение в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Наибольшее снижение продемонстрировали цены сельхозпроизводителей на капусту белокачанную, за год они снизились на 36,7% до 13,67 руб./кг без НДС. Стоимость огурцов за прошедший год сократилась на 26,5% до 67,99 руб./кг, лук репчатый подешевел на 22,6% до 14 руб./кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, зафиксировано существенное снижение цен на морковь, оно составило 15,2% до 14,02 руб./кг. Томаты за год подешевели на 7,3% до 122,49 руб./кг. За прошедшую неделю наблюдалось снижение цены на огурцы (-11,2%), томаты (-8,6%), лук (-6,3%) и белокачанную капусту (-1,5%).

Экономика Товары и цены Цены на продукты

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
За сутки в России добавилось 1786 заболевших COVID-19 в 57 регионах
Чешские чиновники отказались передать России памятник Коневу
В 56 российских регионах смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения
Страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн баррелей в день
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле