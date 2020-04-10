Производители овощей заподозрили розницу в накручивании цен

Ассоциация "Теплицы России" обратилось в АКОРТ с просьбой ограничить торговую наценку сетей на овощную продукцию.

Пользуясь конкурентным преимуществом в условиях пандемии, крупные торговые сети зачастую проводят недобросовестную ценовую политику при реализации, в том числе, продукции, производимой тепличными комбинатами, поясняет президент ассоциации Алексей Ситников.

Например, в апреле 2020 года Х5 Retail Group при объявлении на торгах желаемой цены закупки огурца от тепличников в размере 27,3 руб./кг с учетом доставки до распределительного центра реализует в розницу эту продукцию по цене 149,9 руб./кг.

"Тот факт, что розничная (в сетях) цена на производимый тепличными комбинатами огурец фактически не изменяется ритейлером с марта 2020 года, подтверждает наличие устойчивого спроса населения на тепличную продукцию и свидетельствует о недобросовестной ценовой политике ритейла", - считает эксперт.

При этом он отмечает, что по итогам работы тепличных комбинатов в 2019 году себестоимость производимого огурца колеблется от 50 до 75 руб./кг. Таким образом, торговые сети предлагают производителям продавать продукцию ниже себестоимости. По оценке Алексея Ситникова, это может привести к невыполнению производственных программ, отзывам предоставленных субсидий в рамках федеральных программ по компенсации расходов, понесенных при строительстве и модернизации производственных тепличных площадей.

По мнению эксперта, справедливо было бы установить розничные цены на тепличные огурцы в диапазоне 90-100 руб./кг при отпускной цене производителя 60 руб./кг и 40 руб./кг торговой наценки.

Алексей Ситников считает, что ограничение торговой наценки позволит повысить доступность свежей овощной продукции для населения, сельхозпроизводителям не выходить из рамок себестоимости, а также будет способствовать более эффективному наполнению бюджетов.

В России часто бывает ситуация, когда цены на полках магазинов очень сильно завышены, подтверждает генеральный директор ТД "Мое Лето" Вагиф Бикулов. По его словам, за счет этого оборачиваемость овощей снижается, а товарные запасы у производителей растут. В итоге они готовы реализовывать продукцию значительно ниже себестоимости, что приводит к высокой финансовой нагрузке. "Поэтому в России справедливо внедрить программные поставки по примеру Европы с фиксацией цен на год и контролем маржинальности в цепочке поставок", - считает Бикулов. При этом, по его словам, важно ввести зеркальные штрафы за недопоставку и невыборку заказанного объема.

По данным Минсельхоза на 8 апреля, цены сельхозтоваропроизводителей на томаты, морковь, капусту, лук, огурцы и картофель показали значительное снижение в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Наибольшее снижение продемонстрировали цены сельхозпроизводителей на капусту белокачанную, за год они снизились на 36,7% до 13,67 руб./кг без НДС. Стоимость огурцов за прошедший год сократилась на 26,5% до 67,99 руб./кг, лук репчатый подешевел на 22,6% до 14 руб./кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, зафиксировано существенное снижение цен на морковь, оно составило 15,2% до 14,02 руб./кг. Томаты за год подешевели на 7,3% до 122,49 руб./кг. За прошедшую неделю наблюдалось снижение цены на огурцы (-11,2%), томаты (-8,6%), лук (-6,3%) и белокачанную капусту (-1,5%).