В рейтинге самых популярных автомобилей Москвы сменился лидер

В марте этого года в Москве было продано 24 476 новых автомобилей. Это на 25% больше, чем в марте 2019 года - 19 552 ед.

При этом в рейтинге самых популярных машин столицы сменился лидер, сообщает "Автостат Инфо". Им стал Volkswagen Polo, который за месяц разошелся в количестве 1494 ед. (+112%). Вторым стал Kia Rio - 1127 проданных машин (+16,5%). Замыкает тройку лучших Nissan Qashqai - кроссовер продемонстрировал впечатляющий рост продаж в 213%. Результат "японца" - 1083 ед. В топ-5 вошли Hyundai Creta - 1037 проданных машин (+54%) и Volkswagen Tiguan - 830 авто (+40%).

В десятку самых продаваемых легковых автомобилей в Москве в марте 2020 года также вошли Toyota RAV4 - 662 ед. авто (+116%), Skoda Octavia - 627 машин (+4%), Toyota Camry - 580 автомобилей (-7,6%), Nissan X-Trail - 566 ед. (+24%) и Skoda Kodiaq - 507 авто (+15%).

Стоит отметить, что в России в марте увеличился спрос на новые автомобили. Наши граждане купили 162 321 машину - на четыре процента больше, чем годом ранее. Самой популярной моделью остается Lada Granta, от которой лишь немного отстает Vesta. Третье место среди бестселлеров занимает Kia Rio.

Ранее "РГ" на основе данных АЕБ составила десятку лучших кроссоверов России в первом квартале 2020 года.