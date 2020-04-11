Самостоятельно победившая коронавирус Куриленко призвала носить маски

Сорокалетняя украинская, французская и голливудская актриса Ольга Куриленко, заразившаяся коронавирусом и начавшая лечиться дома после того, как ее отказались госпитализировать, дала ценные рекомендации.

Куриленко, исцелившаяся от COVID-19 довольно оперативно, публикует в своем Instagram очередной мотивирующий пост, благодаря поклонников за поддержку и заверяя, что она уже совсем в порядке. Но меры предосторожности применять не прекратила.

"У меня все хорошо. Я не могу каждый день выставлять посты, так как очень много дел, а с детьми как вы знаете дел ещё больше", - пишет артистка (здесь и далее редакция - авторская).

Далее наставляя: "Пожалуйста, если вы выходите за продуктами одевайте маску на лицо!!! Я до сих пор одеваю маску когда выхожу, хотя я наверное больше не заразить не могу не подхватить, так как уже переболела. Но я ВСЕ РАВНО ношу маску!!!".

Как пояснила Ольга, делать это нужно "если не для себя, то для других". Тем более что "это ведь так легко".

Ранее сообщалось, что отбывающий 23-летний срок за изнасилование 68-летний бывший кинопродюсер Харви Вайнштейн одолел коронавирус, сидя в тюрьме.