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13.04.2020 16:00
Рубрика: Российский автопром

Чудом сохранившуюся праворульную "Волгу" продают за 3,7 млн рублей

Текст: Валерий Карташов

В Англии выставили на продажу "Волгу" с индексом ГАЗ-М21П.

Советский седан 1963 года выпуска в модификации с правым рулём пробежал внушительные 79 334 мили или 127 675 километров. Уникальная "Волга" в черно-серой окраске находится в плачевном состоянии. Кузов покрыт слоем пыли, имеет вмятины, очаги коррозии. Машина обута в заводскую резину, сохранила свою оригинальную комплектацию. Салон также требует реставрации - повреждены оплётка рулевого колеса, обивка кресел, декоративные элементы. Подкапотное пространство ржавое и в паутине.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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21-я "Волга" оценивается в 40 000 фунтов стерлингов, что соответствует 3 679 000 рублей по нынешнему курсу. Такая высокая стоимость ГАЗ-21 обусловлена тем, что этот экземпляр является одним из двух выживших -М21П. Всего праворульная "Волга", с учетом модификации "Н", разошлась тиражом около сотни автомобилей.

Напомним, ГАЗ-21 "Волга" сходила с конвейера Горьковского автозавода в период с 1956 по 1970 годы. Всего за эти годы было выпущено примерно 638 798 машин. В 2020 году модели исполняется 64 года.

Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбурге продают редкую 21-ю "Волгу" 1965 года выпуска за 5,5 млн рублей. Также на Украине была обнаружена и восстановлена "капсула времени" ГАЗ-21 "Волга" 1964 года выпуска.

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