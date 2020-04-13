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13.04.2020 20:03
Рубрика: Легковые авто

Hyundai в России будет бесплатно возить медиков и волонтеров

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Все больше и больше автомобильных компаний помогают российским медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Вот и в Hyundai заявили, что обеспечат транспортом врачей и добровольцев в крупных городах.

Автопроизводитель передал Российскому медицинскому обществу 10 000 промокодов для поездок на такси, которые будут действительны в течение трех месяцев. А волонтерам, которые доставляют продукты и лекарства пожилым людям, Hyundai предоставил 100 автомобилей Creta и Solaris и топливные карты для их заправки.

Фото: iStock
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Для Москвы и Московской области это 30 кроссоверов Creta, 18 - для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Еще 52 автомобиля Hyundai Creta и Hyundai Solaris распределены по регионам страны.

Ранее к Всероссийской акции "Мы вместе" присоединился Volkswagen. Компания выделила из своего парка автомобили для того, чтобы организовать логистику и доставку лекарств и продовольственной продукции гражданам, входящим в группу риска в связи с пандемией COVID-19.

Также свою помощь российским медикам уже оказали Toyota, Audi, Kia, BMW.

За прошедшие сутки число заболевших COVID-19 в России выросло на 2558 человек. На первом месте по количеству заболевших по-прежнему столица - 1355 человек добавилось к ранее заболевшим. Всего в стране зарегистрировано 18 328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

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