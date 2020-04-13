МЧС рассказало о радиационном фоне на границе из-за пожара в Чернобыле

Радиационный фон в Брянской области не изменился из-за пожара в зоне Чернобыльской АЭС.

- По фону изменений нет. Идет снижение активности горения, интенсивность распространения дымного шлейфа по сравнению с предыдущими сутками снизилась, дым распространяется не в сторону Брянской области. По установленным на границе видеокамерам дымка отсутствует, - рассказала РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС.

В соседних пунктах измерения: белорусских Брагине и Гомеле, - радиационный фон также без изменений, добавила она.

Лес в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелся 4 апреля. Через три дня площадь пожара достигла 35 гектаров. Полиция эвакуировала поселок Полесское, 5 апреля правоохранители задержали предполагаемого поджигателя, возбуждено уголовное дело. Леса горят в 190 километрах от Брянской области.