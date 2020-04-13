В Москве пропуска будут блокировать у нарушителей

Власти столицы будут блокировать пропуска для передвижения по городу в случае нарушения их использования. Об этом в эфире "Эха Москвы" заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, кроме блокировки пропуска нарушитель получит еще и административное наказание. Оно предусмотрено КоАП Москвы и соответствующим указом мэра.

Напомним, что в столице введены штрафы за нарушение режима самоизоляции - от 4 тысяч рублей. Если были нарушены правила карантина (для больных COVID-19, их родственников и близких, а также недавно прибывших из-за рубежа) наказание более серьезное.

Как уже писала "РГ", спецпропуска для передвижения по Москве будут действовать с 15 апреля. Оформлять их можно с сегодняшнего дня, однако власти советуют не спешить: с утра на портал mos.ru обрушилась бот-атака, сайт работает с перебоями. У горожан есть еще два дня на оформление пропусков.