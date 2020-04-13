ЗИЛ с самолетным двигателем: предшественник вездехода "Синяя птица"

Не так давно "Российская газета" рассказывала об уникальном вездеходе-амфибии семейства ЗИЛ-4906 "Синяя птица". Теперь мы решили вспомнить о его предшественнике под названием ПЭУ-1. Мало кто знает, но семейство сверхвысокой проходимости включало в себя модификацию ПЭУ-1Р с реактивным двигателем от самолета.

Поисково-эвакуационный вездеход ПЭУ-1 был создан Специальным конструкторским бюро ЗИЛа и пошёл в серию в середине 60-х годов. Как и преемник, машины предназначались для обнаружения и эвакуации космонавтов, а также спускаемых аппаратов из самых удаленных точек страны. На шасси вездехода первого поколения была построена закрытая пассажирская версия ПЭУ-1М, доработанная модификация с подъемным краном ПЭУ-1Б и проект ПЭУ-1Р с комбинированной силовой установкой.

Опытный образец ПЭУ-1Р с бензиновым двигателем ЗИЛ-375Я (180 л.с.) и автоматической коробкой передач дополнительно оснащался реактивной системой. В качестве исходника СКБ ЗИЛ взял базовый ПЭУ-1 с подъемным краном и специальным ложементом. Машина сохранила герметичный стеклопластиковый кузов, кабину экипажа, алюминиевую раму, узлы и агрегаты, но кожух с новой силовой установкой пришлось смонтировать вместо грузового "арсенала". Также рядом с "атмосферником" поместили топливный бак на 360 литров, а на крыше-палубе корпуса разместили глушитель.

Фото: скриншот с youtube.com

ПЭУ-1Р передвигался по трассе только за счет бензинового двигателя со скоростью до 68 км/ч. Максимальная скорость на воде ограничивалась 7,5 км/ч. Запас хода по топливу - 560 км. Касаемо самого авиационного турбореактивного двигателя, то выбор пал на агрегат АИ-25ТЛ, специально разработанный для учебно-тренировочных самолетов.

Он был построен по двухконтурной схеме с двумя роторами, развивал тягу в 1720 кгс, при массе около 400 кг. В результате вместе со скоростью вездехода улучшилась и проходимость. Тяга новой силовой установки при плавании доводила скорость до 12-14 км/ч, скорость на снегу достигала 42-44 км/ч.

Вездеход имел следующие габаритные размеры: длина 8,3 м, ширина 2,6 м, высота 2,7 м, колесная база 5 м, колея 2,15 м. Полная масса вездехода со всей допустимой полезной нагрузкой и запасом горючего для двух двигателей 11,5-12 т.

В свою время на опытный экземпляр, ради эксперимента, даже ставили на лыжи. "Аэросани" с реактивным двигателем достойно показали себя на снежной целине - вездеход двигался с высокой скоростью и демонстрировал неплохую маневренность.

Фото: скриншот с youtube.com

Однако проект ПЭУ-1Р заключался в отработке связки колесного и реактивного движения. Вездеход предназначался исключительно для практической проверки оригинального предложения. Эксплуатация такого рода техники в войсках или в интересах народного хозяйства не предусматривалась.

После завершения всех испытаний ПЭУ-1Р вернулся на завод. Поисково-эвакуационный вездеход использовали в качестве платформы для проведения новых исследований, в итоге его утилизировали по выработке ресурса.

В СКБ ЗИЛ предлагали новую версию комбинированной силовой установки для вездехода с парой роторно-поршневых двигателей внутреннего сгорания. Проект так и остался на стадии предварительной проработки из-за финансовых проблем, фактическим отсутствием перспектив и других факторов. Направление реактивных вездеходов в России впредь не развивалось.