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14.04.2020 09:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Онлайн уроки для школьников заменили на телевизионные

Текст: Марина Ледяева
Далеко не всем школьникам сегодня доступно дистанционное обучение. Кто-то, например, еще не успел освоить компьютер. А где-то интернет не тянет. Но и из таких ситуаций есть выход. В Ненецком автономном округе (НАО) решили показывать уроки для начальных классов в эфире местной телекомпании.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Егор Алеев / ТАСС
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Младшим школьникам дистанционное обучение дается особенно трудно: компьютером они пока владеют не очень хорошо. От их родителей поступало много сообщений о проблемах. Поэтому в администрации округа решили пересадить самых юных учеников от ноутбуков к телевизорам.

Пилотные уроки по математике и русскому языку для ребят из третьих и четвертых классов провели учителя школы поселка Искателей Александра Белоусова и Наталья Тарасенко. Материал, показанный по ТВ, полностью соответствует школьной программе. Только телеуроки покороче обычных - идут всего 25 минут.

- Здравствуйте, дорогие третьеклассники! Я рада снова вас видеть на уроке русского языка. Давайте вспомним, о чем мы с вами говорили на прошлом занятии. Правильно, о глаголе, - Александра Белоусова с экрана создает у ребят полное ощущение присутствия на привычном уроке в классе.

Фото: Николай Гагарин / РГ
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Занятия будут транслировать весь период ограничений, связанных с угрозой коронавирусной инфекции (на сегодня в НАО зарегистрирован только один заболевший). Те, кто не успел вовремя включить телевизор, смогут посмотреть видеоуроки в группе департамента образования, культуры и спорта НАО в соцсетях.

Телевизионным форматом дистанционного обучения заинтересовались и в соседней Архангельской области. Здесь запустили проект "ЕГЭ, сДАВАЙсЯ!" для учеников одиннадцатых классов. Ведущие преподаватели гимназий, лицеев и вузов Поморья проводят для выпускников онлайн-консультации по подготовке к единому госэкзамену с возможностью задать вопрос и получить на него ответ.

Сначала посмотреть занятия можно было только в интернете. Но с этой недели их начали показывать в эфире регионального телеканала для школьников из отдаленных населенных пунктов, в которых не всегда есть устойчивая мобильная связь и выход во всемирную сеть.

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