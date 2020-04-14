Онлайн уроки для школьников заменили на телевизионные

Младшим школьникам дистанционное обучение дается особенно трудно: компьютером они пока владеют не очень хорошо. От их родителей поступало много сообщений о проблемах. Поэтому в администрации округа решили пересадить самых юных учеников от ноутбуков к телевизорам.

Пилотные уроки по математике и русскому языку для ребят из третьих и четвертых классов провели учителя школы поселка Искателей Александра Белоусова и Наталья Тарасенко. Материал, показанный по ТВ, полностью соответствует школьной программе. Только телеуроки покороче обычных - идут всего 25 минут.

- Здравствуйте, дорогие третьеклассники! Я рада снова вас видеть на уроке русского языка. Давайте вспомним, о чем мы с вами говорили на прошлом занятии. Правильно, о глаголе, - Александра Белоусова с экрана создает у ребят полное ощущение присутствия на привычном уроке в классе.

Занятия будут транслировать весь период ограничений, связанных с угрозой коронавирусной инфекции (на сегодня в НАО зарегистрирован только один заболевший). Те, кто не успел вовремя включить телевизор, смогут посмотреть видеоуроки в группе департамента образования, культуры и спорта НАО в соцсетях.

Телевизионным форматом дистанционного обучения заинтересовались и в соседней Архангельской области. Здесь запустили проект "ЕГЭ, сДАВАЙсЯ!" для учеников одиннадцатых классов. Ведущие преподаватели гимназий, лицеев и вузов Поморья проводят для выпускников онлайн-консультации по подготовке к единому госэкзамену с возможностью задать вопрос и получить на него ответ.

Сначала посмотреть занятия можно было только в интернете. Но с этой недели их начали показывать в эфире регионального телеканала для школьников из отдаленных населенных пунктов, в которых не всегда есть устойчивая мобильная связь и выход во всемирную сеть.

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