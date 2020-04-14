Нынешней весной из-за закрытия границ в Астраханскую область не смогли приехать трудовые мигранты. В последние несколько лет посевная и сбор урожая в регионе в прямом смысле были в их руках. Теперь на полях - кадровый голод.

По сведениям областного минсельхоза, до конца апреля нужно найти 6,5 тысячи работников, чтобы высадить культуры, и к августу еще 2,5 тысячи желающих - собрать урожай. Посевные площади в регионе в этом году не меньше, чем в прошлом, - 83,4 тысячи гектаров. Больше всего земли традиционно отдали овощам - 25,5 тысячи гектаров, 14,8 тысячи гектаров - зерновым, 8,2 тысячи - бахчевым. Всего в год регион выращивает больше двух миллионов тонн сельхозпродукции, и треть - это томаты. Из-за ранней весны аграрии уже приступили к посадке лука и картофеля.

"Сейчас фермеры справляются с помощью мигрантов, которые успели приехать в январе-феврале. Это около 3,5 тысячи человек, прибывших из Узбекистана и Таджикистана, - рассказали "РГ" в областном минсельхозе. - Происходит перераспределение: работники заканчивают сев у одного фермера и отправляются помогать другому. Именно так удается решить проблему. Пока ранние культуры посадили, выдохнули. Но в конце апреля - начале мая, когда начнется массовая высадка рассады овощей и бахчевых, нужно будет гораздо больше людей".

Министр сельского хозяйства области Руслан Пашаев на официальном сайте правительства региона лично обратился ко всем жителям, включая горожан, с просьбой выйти в поле. Фермеры гарантируют желающим работу в хороших условиях: зарплату от одной до 1,4 тысячи рублей в день, питание, доставку к месту работы или временное жилье. По словам министра, когда поставки продовольствия из-за рубежа сократились, уменьшать еще и свой урожай недопустимо.

"У нас разные формы хозяйств, кому-то требуется пять человек, а кому-то - сотни, одним прямо сейчас, а другим - через две недели, - рассказали в отделе кадров министерства. - Например, крупному агрохолдингу, в котором выращивают томаты в Харабалинском районе, нужно сразу 300 работников. Мы сейчас вместе с каждым муниципальным образованием формируем заявки на вакансии и передаем их в районные центры занятости. Люди звонят, интересуются, среди них много городских жителей - тех, кто работал в сфере общепита, на автомойках".

Сами фермеры на возможность привлечь местные кадры пока смотрят без оптимизма. Провести рабочий день в пыли, согнувшись над грядками, готовы немногие.

- Добросовестных работников из местного населения найти можно, но они нарасхват, - пояснил фермер из Приволжского района Зулкипли Рамазанов, который приступил к высадке томатов вместе с отрядом из восьми мигрантов из Узбекистана. Помощниками из односельчан он не обзавелся.

- Посмотрите, кто сейчас в поле трудится, те, кому за 50! - сетует владелец овощеводческого хозяйства в Енотаевском районе Алексей Арефьев. - Молодежь хочет заниматься информационными технологиями и работать в офисе. Конечно, может, сегодняшняя ситуация эту тенденцию и изменит, но не научишь же за неделю человека водить трактор. В сельском хозяйстве все готовится заранее: семена мы успели завезти, техника есть. А вот рабочие приехали не все. С тревогой смотрим на предстоящий сезон.

- Мы сажаем картофель, 70 процентов работ механизировано, - говорит начальник сельхозуправления Лиманского района Александр Малов, - но вопрос с кадрами встанет, когда будем собирать ранний урожай, в июне. Сейчас из-за закрытия предприятий люди высвобождаются, кто захочет работать - выйдет и в поле. Требования у нас минимальные: трудоспособный возраст и желание. В хозяйствах соблюдаются санитарные условия: все в масках и перчатках.

За поддержкой областной минсельхоз обратился и в учебные заведения региона.

- Мы готовы прийти на помощь аграриям, - заверил ректор Астраханского госуниверситета Константин Маркелов, - после окончания режима самоизоляции проведем ряд встреч со студентами, в том числе иностранными. У ребят уже есть успешный опыт в студенческих стройотрядах, поэтому работой на каникулах их не удивить. А?учащимся по специальностям "Агрономия", "Агроинженерия" и "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" будет полезно получить практические знания, что называется, в?полях.

А вы пошли бы работать в поле?

Сергей Гомозов, музыкант:

- Пошел бы, потому что есть семья, надо выплачивать ипотечный кредит. Но это крайняя мера. Хотя, если ситуация с карантином будет такой же, я думаю, все будут искать новые возможности заработка.

Юлия Голубкина, совладелец компании, устанавливающей окна:

- Если совсем прижмет, не будет работы у нас и не смогу больше нигде устроиться, то пойду. Но, надеюсь, до этого не дойдет.

Ирина Кириллова, сервис-менеджер кафе:

- Не могу так прямо ответить, нужно понимать, что именно придется делать. Но я бы с удовольствием где-нибудь поработала, пока, как и мои коллеги, сижу в вынужденном отпуске.