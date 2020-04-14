Раннее утро. К летному полю московского аэродрома на Ходынке подъезжает солидный бородатый господин и пересаживается из автомобиля в собственный аэроплан модели "Фарман-VII". Несколько кругов над аэродромом, чтобы освежиться перед рабочим днем, - и на службу...

Молочный король Александр Васильевич Чичкин (1862-1949). Купец 1-й гильдии, крупный предприниматель, он любил говорить: "Поэты поэтами, но ведь и бочкою масла, и головкою сыра, и бутылкою вкусного молока можно в равной степени славить свое Отечество, служить благу и расцвету родной земли..."

Один из московских магазинов Чичкина был на углу Пречистенского бульвара и Малого Афанасьевского переулка. Фото: ТАСС

Учеба

В 1870 году в селе Коприно Ярославской губернии, где родился Александр Чичкин, открыли филиал Едимоновской школы молочного хозяйства. Школа была организована Николаем Верещагиным, братом художника-баталиста Василия Верещагина, и владельцем молочной фирмы Владимиром Бландовым, развивавшими промышленное сыроделие и маслоделие в России. Именно тогда появились пошехонский, костромской сыр и знаменитое вологодское масло.

Отрасли очень не хватало квалифицированных кадров, поэтому у Верещагина и Бландова возникла идея учредить школы, где из крестьянских детей будут готовить специалистов. В такую школу ходил и Саша Чичкин. Он продолжил учебу в Петровской сельскохозяйственной академии, а затем Бландов оплатил стажировку способного парня в институте Луи Пастера в Париже и помог с оформлением беспроцентного кредита для открытия молочного магазина.

Своими руками и деньгами воспитал конкурента!

Очередь за молоком в магазин Чичкина. Москва. 1918 год.

Работа

Работал Чичкин на совесть. Того же требовал и от поставщиков, и от своих сотрудников. Вот как описывали это очевидцы: "Все помещения с пола до потолка ежедневно мылись специальными резиновыми щетками, раствором мыла и соды, после все смывалось из шлангов чистой водой. Все металлические части - дверные ручки, кронштейны - начищались как на военном корабле. Выполняли эту работу сами рабочие после разлива молока".

Первые в Москве кассовые аппараты и единый номер телефона для доставки продуктов появились именно в магазинах Чичкина. Он же первым применил эффектный рекламный ход: каждое утро вчерашнее молоко демонстративно выливалось в канализацию. Ведь в магазинах Чичкина молоко было только свежайшим! Флешмоб, как сказали бы сегодня, работал безотказно. От покупателей не было отбоя. А Чичкин стремительно расширял свою молочную империю.

К 1914 году в нее входили 91 магазин, молочный завод и творожно-сметанный филиал. Плюс по 5 магазинов в Одессе и Тбилиси, магазины в Харькове, Баку, Киеве, Ялте, Ростове-на-Дону. Облицованные белой плиткой фасады с надписью "А.В. Чичкин" стали выразительной приметой России. Причем название фирмы "А.В. Чичкин" писалось без общепринятой "еръ" на конце - так предприниматель подчеркивал свою устремленность в будущее...

Сыроварня начала XX века. Фото: ТАСС

Система поощрений

На предприятиях Чичкина работали 3000 человек. Кадрам молочный король придавал особое значение, поскольку свою фирму воспринимал как семью: оплачивал сотрудникам учебу, предоставлял общежития и был убежден, что каждый из них, при желании, мог бы работать на его предприятиях всю жизнь.

Для этого король разработал эффективную систему поощрений работников. Первый уровень - "Рождение мечты и любви к профессии" - был рассчитан на подростков до 20 лет, которые только определялись в своем будущем. Сотрудники постарше переходили на уровень "Энтузиазм" и приступали к самостоятельной работе. Следующий уровень "Честолюбие и тщеславие" был определяющим для дальнейшей расстановки по должностям. Сотрудники в 30-40 лет работали на уровне "спокойное ожидание". К 40 годам они обычно уже занимали руководящие должности. Их высоко ценили за многолетний опыт и знания. К 50-60 годам работники достигали уровня "Исполнение мечты".

Все эти годы Чичкин вел записную книжку, названную им "Книга живота моего", в которую записывал характеристики и различные факты о своих подчиненных.

Кадровая система Чичкина работала без сбоев. В будущем его систему поощрений взяли на вооружение в Японии. А сеть его молочных магазинов стала лучшей в Европе.

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Наследие

После революции Чичкин уезжает во Францию (5 октября 1918 года его предприятия были национализированы). Правда, долго пробыть в эмиграции он не смог. В 1922 году молочный король возвращается. Но ждет его уже совсем другая родина. Екатерина Шульгина, жена Василия Шульгина, видного политика дореволюционной России, так описывала жизнь в Одессе в 1920 году: "Сначала были кооперативы, булочные, молочные магазины, торговал Чичкин, но все это мало-помалу исчезало под ударами "социализма". Удивительно, как все менялось при приходе большевиков, останавливался привоз из деревни, закрывались, пустели магазины, замирала всякая жизнь..."

В годы НЭПа Чичкин вновь открывает в Москве молочный магазин. До 1928 года работает старшим консультантом Наркомата торговли СССР, тесно сотрудничает с Микояном. Но от "трудового перевоспитания" Чичкина это не спасло. Весной 1929 года его направляют в Северный Казахстан (г. Кустанай). Бывший миллионер теперь технолог и лектор. В ссылке он без запинок и конспектов читает лекции об организации молочного производства.

В 1931 году Молотов и Микоян возвращают и восстанавливают Чичкина во всех правах. На этапе индустриализации его знания и опыт стали очень нужны стране. Анастас Иванович высоко оценил заслуги Чичкина одной короткой фразой: "Хочу, чтобы наши советские магазины были лучше... чичкинских". Молочный король помогал развитию производства простокваши, ряженки, ацидофилина, творожных продуктов и молочно-карамельных смесей на заводах Поволжья, Закавказья, Ленинградской области и Карелии.

Во время Великой Отечественной войны Чичкин развивал молочное животноводство в Средней Азии. За эту работу он был удостоен благодарности Сталина. В 1942 году, в честь 80-летия, ему было присвоено звание "Ударник третьего пятилетнего плана".

След в литературе

Упоминания о чичкинских магазинах находим в художественной литературе. В знаменитой повести Михаила Булгакова "Роковые яйца": "Надо сказать, что вдова отца протоиерея Савватия Дроздова... основывает трудовую куроводную артель... Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на стекловском рынке, а бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего "Сыр и масло Чичкина" в Москве".

Вспомним и "Собачье сердце" - тот момент, где Шариков учится читать: "Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали "С-ы-р". Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина..." А перед смертью герой сетует: "Не видать мне больше Чичкина, и пролетариев, и краковской колбасы..."

Фирменная тара для продукции молочного короля.

Фирменная посуда

Сегодня любители антиквариата и коллекционеры за вполне подъемные деньги могут найти те самые фарфоровые банки для сметаны и сливок с фирменной надписью на синем "А.В. Чичкин". Современники называли Александра Васильевича "образцом русской деловитости". Он не боялся рисковать и экспериментировать, его оригинальная бизнес-концепция была обречена на успех...

И, увы, на забвение. Хотя, говорят, еще в середине XX века вблизи Арбата был переулок имени Чичкина...

ОБЕД МОЛОЧНЫЙ "А-ЛЯ ЧИЧКИН"

Молочный суп с вермишелью

Тефтели в молочно-сырном соусе

Молочно-шоколадное желе





Молочный суп с вермишелью

Ингредиенты: молоко - 500 мл, вермишель - 80 г, сахар - 1,5 ст. л., соль - 1 щепотка, масло сливочное - 30 г и для подачи.

Рецепт: В кастрюлю влить молоко и довести до кипения на сильном огне. Огонь убавить, в закипевшее молоко всыпать щепотку соли и сахар. И сразу же добавить вермишель. Перемешать. На максимальном огне довести молоко до кипения. Снова убавить огонь и, периодически помешивая, проварить вермишель около 3 минут. Вермишель должна остаться немножко плотной в середине. Затем добавить кусочек сливочного масла. Перемешать и дождаться, пока масло полностью разойдется в молоке. Снять суп с огня, дать 5 минут настояться и подавать на стол. В тарелку, по желанию, можно положить еще кусочек сливочного масла.

Тефтели в молочно-сырном соусе

Ингредиенты: фарш мясной - 500 г, рис - 0,5 стак., молоко - 200 мл, сыр твердый - 100 г, чеснок - 2 зубчика, майонез - 3 ст. л., мука - 2 ст. л., соль, перец - по вкусу, зелень свежая - для украшения.

Рецепт: Рис отварить и остудить. Фарш смешать с остывшим рисом. Сформировать тефтели и выложить в форму. Сделать соус. Смешать муку, соль, перец и молоко. Добавить чеснок и майонез. Туда же добавить сыр, натертый на мелкой терке. Все тщательно перемешать. Залить тефтели молочно-сырным соусом. Поставить их в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25-30 мин. Готовые тефтели можно украсить зеленью.

Молочно-шоколадное желе

Ингридиенты: молоко - 500 мл, желатин - 17 г, сахар - 2 ст. л., шоколад черный - 50 г.

Рецепт: Распустить желатин в 1 ст. л. теплой воды и нагреть молоко в сотейнике. Шоколад поломать на кусочки поменьше, выложить в форму для микроволновой печи, влить 150 мл молока и отправить в микроволновку на 2 минуты - растопить шоколад. В распущенный желатин добавить 100 мл молока и отправить желатин на 1-2 минуты в микроволновку. Достать желатин и хорошо перемешать, чтобы он полностью растворился.

В миску с шоколадом добавить третью часть желатина. Остальной влить в оставшиеся 250 мл молока и добавить сахар. Хорошо все перемешать. В формочки выливаем порционно послойно желе разных цветов. После каждого слоя отправить на 20 минут в холодильник затвердеть. И так, пока не закончится желе.

Перед подачей украсить желе листиками мяты, тертым белым шоколадом и орешками.