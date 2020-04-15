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15.04.2020 01:46
Рубрика: Дороги

Смогут ли дорожные камеры в Москве выявлять водителей без пропусков

Текст: Андрей Полухин
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Дорожные камеры в Москве пока не способны выявлять нарушителей пропускного режима, а потому водители без спецпропусков не получат штрафы за каждый проезд под камерой. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире Первого канала.

По его словам, дорожные камеры в столице "продолжают фиксировать нарушение правил дорожного движения, не более того".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Аналогичным образом высказался и неназванный источник ТАСС в мэрии.

"Пока нет. Сейчас эта информация не верна, ближайшие два дня - тоже не верна. Потом посмотрим", - прокомментировал он появившиеся в СМИ публикации.

Ранее источник газеты "Коммерсант" в столичном правительстве сообщил, что автовладельцы, не имеющие специальных пропусков на передвижение по Москве, станут получать штрафы в 5000 рублей за каждый проезд под камерой. Следить за режимом самоизоляции будут 2,5 тысячи средств видеофиксации. Таким образом длительная поездка может обойтись водителю в десятки тысяч рублей. Эта информация вызвала резонанс.

Напомним, наличие спецпропуска для поездки по столице необходим с 15 апреля. Это связано с решением властей ограничить передвижение жителей мегаполиса из-за быстрого распространения коронавируса. Для выездов на работу пропуска выдают сразу до 30 апреля без ограничения по маршрутам. Для посещения врача разрешение выдают раз в день. Для других целей пропуска можно получить только дважды в неделю.

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Штрафы за отсутствие спецпропуска могут составлять от 4 до 5 тысяч рублей. Причем при каждой проверке они суммируются. Но, как сообщил "РГ" заслуженный адвокат и глава Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена, патрульным дана инструкция - не наказывать всех поголовно. Полиция должна не просто "штамповать" протоколы, а рассматривать каждую ситуацию индивидуально, отметил правовед.

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#автомобили