РФ и РБ не выявили изменений радиационной обстановки из-за пожаров у ЧАЭС

Не прекращающийся уже 10-й день лесной пожар в Чернобыльской зоне достиг Припяти и подошел к хранилищам радиоактивных отходов. Российские и белорусские метеорологи продолжают следить за развитием ситуации, измеряя радиационный фон примыкающих к Украине территорий.

Как сообщили "РГ" в Росгидромете, воздушные массы с места пожара 14-16 апреля будут двигаться на восток и юго-восток, в сторону украинских городов Луганск, Харьков и Сумы.

"Пока посты контроля радиационной обстановки, действующие в составе системы мониторинга Росгидромета, изменений радиационной обстановки на территории России не зафиксировали", - пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства. Однако, как считают специалисты, если сохранятся порывистый ветер и ясная погода - ситуация с распространением пожара может ухудшиться.

Как отмечают белорусские метеорологи, изменений радиационной обстановки на территории Республики Беларусь также не наблюдается.

Напомним, что лес в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелся 4 апреля 2020 года.