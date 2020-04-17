СК установил около 200 активных зачинщиков бунта в ангарской колонии

Новое уголовное дело возбуждено в ходе расследования обстоятельств бунта в колонии строгого режима в Иркутской области. Как сообщает СК по региону, установлены порядка 200 активных зачинщиков и участников беспорядков.

Напомним, ЧП в ИК-15 произошло 9 апреля утром. Несколько заключенных, находившихся в штрафном изоляторе колонии, начали беспорядки. Они напали на охранявших их сотрудников, а затем начали наносить себе ранения острыми предметами. На следующий день волна насилия охватила все исправительное учреждение. Заключенные добрались до производственной части и подожгли ее. В результате огонь охватил деревообрабатывающие цеха и пожарную часть. Вместе с ними оказались полностью уничтожены помещения подсобного хозяйства, школа и производственное училище.

В тот же день беспорядки были пресечены вызванными по тревоге сотрудниками регионального управления ФСИН. Позднее при разборе завалов на месте сгоревших зданий было найдено тело заключенного с признаками насильственной смерти. В связи беспорядками СК по области начато расследование по ч. 3 ст. 321 УК РФ - "Дезорганизация деятельности исправительного учреждения".

- После изучения обстоятельств произошедшего было принято решение о возбуждении еще одного уголовного дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ - "Организация и участие в массовых беспорядках", - пояснили в пресс-службе ведомства.

По оценкам следствия, активными зачинщиками бунта было порядка 200 человек. Ранее сообщалось, что все активные участники беспорядков изолированы и вывезены в другие колонии. Кроме того, следствию также известны заказчики бунта в колонии, однако пока эти данные не разглашаются.