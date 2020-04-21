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21.04.2020 15:25
Рубрика: Легковые авто

Hyundai Creta с 7-местным салоном позволил рассмотреть себя в профиль

Текст: Константин Руссов
Фото: www.bobaedream.co.kr/ Фото: www.bobaedream.co.kr/
Фото: www.bobaedream.co.kr/

Не секрет, что Hyundai готовит к выходу новую версию кроссовера Creta с увеличенной колёсной базой и салоном на 7 мест. В Южной Корее новинка в очередной раз попалась папарацци в объектив, и новые фото позволяют более детально рассмотреть "семейный" вариант модели в профиль.

Предполагается, что колёсная база 7-местного Hyundai Creta будет такой же, как у Kia Seltos - 2 630 мм, то есть на 30 мм больше, чем у 5-местной "Креты". Реорганизация внутреннего пространства потребовала изменения кузова: обратите внимание - в задней части автомобиля появилась надстройка.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Первым рынком, на котором появится "семейная" Creta, станет Индия, где к компактным и условно практичным машинам давно привыкли: вспомнить хотя бы Renault Triber, который имел 7-местную версию при габаритной длине менее 4 метров и колёсной базе 2 636 мм. Будет ли расширяться география продаж корейского кроссовера в новой ипостаси, пока вопрос, но, скорее всего, за пределы Индии, такая Creta не выберется.

Моторная гамма 7-местного Hyundai Creta окажется такой же, как у 5-местного варианта: 1.5-литровый бензиновый "атмосферник" на 115 сил, турбодизель аналогичной мощности и 140-сильная "турбочетвёрка" на бензине. Впрочем, новинке могут отрядить только самый мощный агрегат.

Сроки премьеры новинки неизвестны, индийские СМИ предполагают, что продажи Hyundai Creta с 7-местным салоном начнутся в начале 2021 года.

Ранее "РГ" рассказывала, какие отличия в дизайне будут у новой версии кроссовера по сравнению с 5-местной модификацией.

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