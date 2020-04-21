По следам Hyundai Sonata: новая Kia Optima получит "длинную" версию

В начале марта Hyundai анонсировала продажи Sonata с удлинённой колёсной базой. Аналогичная версия появится и для нового поколения Kia K5/Optima.

Как и Sonata, "длинная" Optima подготовлена для китайского рынка. Интересно, что корейцы не просто прибавили к колёсной базе дополнительные 50 мм - её размер увеличился до 2 900 мм, но и изменили дизайн внешности и интерьера в соответствии с запросами определённого рынка. Так, у модели появились другие бампера с пересмотренными воздухозаборниками, но метаморфозы в салоне куда интереснее.

Приборная панель находится на одном уровне с дисплеем мультимедийной системы. Диагональ каждого экрана составляет 12.3 дюйма - аналогичное решение можно увидеть на последних Mercedes-Benz. Также были пересмотрены центральная консоль и компоновка элементов на тоннеле.

Фото: Пресс-служба Kia.

Линейка двигателей будет представлена 1.5-литровой "турбочетвёркой" мощностью 170 л.с. и турбомотором 2.0 литра мощностью 240 л.с. Первый агрегатируется преселективным "роботом", для второго предусмотрен классический гидротрансформаторный "автомат" о восьми ступенях.

Продажи лонг-версии Kia K5/Optima начнутся в Китае осенью 2020 года.

Напомним, мировая премьера нового поколения K5/Optima состоялась в ноябре 2019 года. Предполагалось, что до России модель доберётся в середине этого года, но старт продаж, вероятно, будет отложен. Цена на седан прошлого поколения начинается от 1 364 900 рублей.