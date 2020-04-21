Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.04.2020 08:24
Рубрика: Легковые авто

По следам Hyundai Sonata: новая Kia Optima получит "длинную" версию

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

В начале марта Hyundai анонсировала продажи Sonata с удлинённой колёсной базой. Аналогичная версия появится и для нового поколения Kia K5/Optima.

Фото: Пресс-служба Kia.
Самый доступный Kia Seltos: производство стартовало

Как и Sonata, "длинная" Optima подготовлена для китайского рынка. Интересно, что корейцы не просто прибавили к колёсной базе дополнительные 50 мм - её размер увеличился до 2 900 мм, но и изменили дизайн внешности и интерьера в соответствии с запросами определённого рынка. Так, у модели появились другие бампера с пересмотренными воздухозаборниками, но метаморфозы в салоне куда интереснее.

Приборная панель находится на одном уровне с дисплеем мультимедийной системы. Диагональ каждого экрана составляет 12.3 дюйма - аналогичное решение можно увидеть на последних Mercedes-Benz. Также были пересмотрены центральная консоль и компоновка элементов на тоннеле.

Фото: Пресс-служба Kia.

Линейка двигателей будет представлена 1.5-литровой "турбочетвёркой" мощностью 170 л.с. и турбомотором 2.0 литра мощностью 240 л.с. Первый агрегатируется преселективным "роботом", для второго предусмотрен классический гидротрансформаторный "автомат" о восьми ступенях.

Фото: www.indianautosblog.com
Маленький Kia Sorento не получил дисковые тормоза

Продажи лонг-версии Kia K5/Optima начнутся в Китае осенью 2020 года.

Напомним, мировая премьера нового поколения K5/Optima состоялась в ноябре 2019 года. Предполагалось, что до России модель доберётся в середине этого года, но старт продаж, вероятно, будет отложен. Цена на седан прошлого поколения начинается от 1 364 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia