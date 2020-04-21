В Ленобласти задержали хозяина хостела, где у 123 жильцов нашли COVID-19

Следователи задержали владельца хостела в поселке Новосергиевка, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Хозяин заведения вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло массовое заболевание людей, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Напомним, еще 10 апреля сотрудники Роспотребнадзора и полиции нашли в Новосергиевке хостел, который, к слову, нигде не числился как средство размещения и вообще считался жилым домом. Там проживало более 150 иностранных рабочих.

14 человек температурили. Их состояние здоровья вызвало серьезные опасения у санитарных врачей. Владелец хостела тогда пообещал, что позаботится о постояльцах, изолирует их от остальных жильцов, предоставит все необходимое.

Тем не менее, массового заражения избежать не удалось. Болезнь стремительно распространилась по хостелу. Сейчас COVID-19 подтвержден у 123 постояльцев. По одной из версий, произошло это из-за того, что рабочие жили в достаточно стесненных условиях.

Учитывая всю опасность ситуации, во дворе дома был развернут госпиталь на 80 коек. Сейчас постояльцев хостела лечат сотрудники Всеволожской межрайонной больницы.

В ближайшее время владельцу хостела изберут меру пресечения. В региональном СК не исключают, что бизнесмена могут заключить под стражу.