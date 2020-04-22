АвтоВАЗ рассказал, как будет рассекречивать новые модели

Как уже сообщала сегодня "РГ", Московский автосалон, который должен был состояться в конце августа, отменен. Крупное международное автомобильное событие пало "в связи с неблагоприятной экономической ситуацией, расширением эпидемии коронавируса и последствиями эпидемии для автомобильной индустрии".

Традиционно каждые два года российский бренд Lada на своем стенде на Московском мотор-шоу демонстрировал новые модели и концепты. "Российская газета" выяснила, в каком формате Lada теперь планирует показывать свои новинки.

"Безусловно, сейчас жизнь вносит свои коррективы в планы многих компаний, но что касается бренда Lada, то мы отказались от участия в ММАС ещё до начала ограничительных мер. Выбор был сделан в пользу собственных мероприятий. Какие из них состоятся и когда? Пока об говорить рано, давайте дождемся окончания "каникул"", - рассказали в пресс-службе марки.

До сих пор АвтоВАЗ скрывает, какие конкретно модели представит в 2020 году. Однако, по сведениям "РГ", главными премьерами могут стать рестайлинговые Lada Vesta, Largus и Lada Niva-2 (бывшая Chevrolet Niva), а также концепты новых поколений Granta и Lada 4x4.

Напомним, на прошлом автосалоне АвтоВАЗ представил концепт Lada 4x4 Vision, автомобили Vesta Sport, Vesta Sedan Cross, Granta Facelift, Xray Cross.

Ранее мы рассказывали о том, чем порадует АвтоВАЗ в 2020 году. Ждать в ближайшее время выхода принципиально новых моделей Lada не стоит.