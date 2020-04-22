Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.04.2020 16:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ рассказал, как будет рассекречивать новые модели

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Как уже сообщала сегодня "РГ", Московский автосалон, который должен был состояться в конце августа, отменен. Крупное международное автомобильное событие пало "в связи с неблагоприятной экономической ситуацией, расширением эпидемии коронавируса и последствиями эпидемии для автомобильной индустрии".

Традиционно каждые два года российский бренд Lada на своем стенде на Московском мотор-шоу демонстрировал новые модели и концепты. "Российская газета" выяснила, в каком формате Lada теперь планирует показывать свои новинки.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Реклама Lada удивила британцев

"Безусловно, сейчас жизнь вносит свои коррективы в планы многих компаний, но что касается бренда Lada, то мы отказались от участия в ММАС ещё до начала ограничительных мер. Выбор был сделан в пользу собственных мероприятий. Какие из них состоятся и когда? Пока об говорить рано, давайте дождемся окончания "каникул"", - рассказали в пресс-службе марки.

До сих пор АвтоВАЗ скрывает, какие конкретно модели представит в 2020 году. Однако, по сведениям "РГ", главными премьерами могут стать рестайлинговые Lada Vesta, Largus и Lada Niva-2 (бывшая Chevrolet Niva), а также концепты новых поколений Granta и Lada 4x4.

Напомним, на прошлом автосалоне АвтоВАЗ представил концепт Lada 4x4 Vision, автомобили Vesta Sport, Vesta Sedan Cross, Granta Facelift, Xray Cross.

Ранее мы рассказывали о том, чем порадует АвтоВАЗ в 2020 году. Ждать в ближайшее время выхода принципиально новых моделей Lada не стоит.

"Приору" превратили в огромного паука
Уникальный гибрид "Уазика" и "Шишиги" продают в Казахстане
#Lada