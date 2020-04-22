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Новый пост Джонни Деппа в Instagram за сутки набрал почти 2 млн лайков

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    22.04.2020, 16:14
Текст:   Олег Усков

Американский актер, музыкант и в целом заметный деятель культуры Джонни Депп выложил информативный пост.

Напомним: буквально на днях "кэп" наконец-то - на почве карантинного сплина - завел официальный аккаунт в Instagram, немедля стяжав миллионы подписчиков и бурные приветствия со стороны русскоязычных и россиян (ведь не чужой он нам).

На что, впрочем, не спешит реагировать.

Зато теперь, после ряда пространный спичей, Джонни порадовал поклонников и более существенными данными - предложив свое фото с пояснением контента.

На снимке из студии Джонни запечатлен с легендарнейшей гитарой Gibson Les Paul 1959, на которой Питер Грин, основатель Fleetwood Mac, играл с первых дней основания коллектива в 1967-м.

Как пояснил Депп, эпичный инструмент ему дал подержать Кирк Хаммет из Metallica. Тем введя "капитана" практически в экстаз и шоковое состояние.

Фото: Фонд Поддержки Патриотического Кино/ТАСС
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При этом Джонни позирует на фоне портрета собаки, своего давнего друга по имени Мух, который скончался, пока актер снимался в кинофильме "Джонни Д." в 2009-м.

"Он был таким нежным мальчиком, я до сих пор очень скучаю по нему!!!!" - скорбит Депп.

"Джонни, мы с тобой)) Пиши адрес Эмбер Хёрд, космы ей пообрываем, *** (самке собаки) крашенной", "Выберем Джонни в президенты? Трамп надоел", - стремительно среагировали русскоязычные. Заверяя, что Джонни - "большой молодец" и вываливая в комментарии потоки мыслей (назовем это так).

Меж тем поголовье "лайков" под постом за день вплотную приблизилось к отметке 1 900 000 штук.

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