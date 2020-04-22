В сбыте негодных ИВЛ в больницу Владимира заподозрили благотворителей

Следствие во Владимирской области возбудило уголовное дело по факту сбыта просроченных аппаратов ИВЛ для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, при организации специализированного инфекционного госпиталя для лечения больных COVID-19 руководство ГБУЗ ВО "Городская больница № 6 города Владимира" обратилось к спонсорам за помощью по оснащению клиники аппаратами ИВЛ.

- В конце марта 2020 года владимирская коммерческая организация по договору купли-продажи приобрела в обществе с ограниченной ответственностью города Костромы 50 аппаратов наркозно-дыхательных "ФАЗА-5 НР". На стадии получения благотворительной помощи комиссия клиники установила, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999-2001 годах с регистрационными удостоверениями, действительными до 24 ноября 2008 года, и с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации, - сообщили в СК.

При тестировании поступившего в клинику оборудования эксперты установили, что подаренные госпиталю аппараты ИВЛ работают некорректно. Выходные и заданные параметры вентиляции не соответствовали норме: разброс дыхательного объема составлял 10-15 процентов.

Заключением врачебно-инженерной комиссии медицинское оборудование для врачебной деятельности было признано непригодным. Размещать такие "подарки" в реанимационных палатах больницы медики отказались.

Материалы о поставке сомнительного качества аппаратов ИВЛ во владимирскую больницу поступили в следственнй комитет из прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства усмотрели в происходящем признаки состава преступления.

- По результатам анализа имеющихся материалов следствие пришло к выводу о том, что под видом благотворительной помощи в больницу № 6 города Владимира произведена поставка незарегистрированных в установленном законом порядке, недоброкачественных аппаратов ИВЛ в количестве 50 штук общей стоимостью 6 миллионов рублей, - пояснили в СК.

По факту сбыта негодных аппаратов ИВЛ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до пяти лет заключения и крупный штраф.