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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В сбыте негодных ИВЛ в больницу Владимира заподозрили благотворителей

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Следствие во Владимирской области возбудило уголовное дело по факту сбыта просроченных аппаратов ИВЛ для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

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По данным следствия, при организации специализированного инфекционного госпиталя для лечения больных COVID-19 руководство ГБУЗ ВО "Городская больница № 6 города Владимира" обратилось к спонсорам за помощью по оснащению клиники аппаратами ИВЛ.

- В конце марта 2020 года владимирская коммерческая организация по договору купли-продажи приобрела в обществе с ограниченной ответственностью города Костромы 50 аппаратов наркозно-дыхательных "ФАЗА-5 НР". На стадии получения благотворительной помощи комиссия клиники установила, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999-2001 годах с регистрационными удостоверениями, действительными до 24 ноября 2008 года, и с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации, - сообщили в СК.

При тестировании поступившего в клинику оборудования эксперты установили, что подаренные госпиталю аппараты ИВЛ работают некорректно. Выходные и заданные параметры вентиляции не соответствовали норме: разброс дыхательного объема составлял 10-15 процентов.

Заключением врачебно-инженерной комиссии медицинское оборудование для врачебной деятельности было признано непригодным. Размещать такие "подарки" в реанимационных палатах больницы медики отказались.

Материалы о поставке сомнительного качества аппаратов ИВЛ во владимирскую больницу поступили в следственнй комитет из прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства усмотрели в происходящем признаки состава преступления.

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- По результатам анализа имеющихся материалов следствие пришло к выводу о том, что под видом благотворительной помощи в больницу № 6 города Владимира произведена поставка незарегистрированных в установленном законом порядке, недоброкачественных аппаратов ИВЛ в количестве 50 штук общей стоимостью 6 миллионов рублей, - пояснили в СК.

По факту сбыта негодных аппаратов ИВЛ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до пяти лет заключения и крупный штраф.

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