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22.04.2020 17:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В крупнейшем доке Севастополя начался ремонт крейсера "Москва"

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Юлия Крымова/ РГ Фото: Юлия Крымова/ РГ
Фото: Юлия Крымова/ РГ

Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" заведен в сухой док в Севастополе для выполнения ремонта корпуса и сервисного обслуживания. Об этом "РГ" сообщил руководитель пресс-службы "13-й СРЗ ЧФ" Минобороны России Сергей Горбачев.

Фото: George Chernilevsky/Wikimedia.org
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- Вчера "Москва" поставлена в Северный док, который принадлежит севастопольскому филиалу ООО "Ремкор". Фирма предоставляет доковые услуги, а основные работы выполняют специалисты 13-го судоремонтного завода, - рассказал Горбачев.

Ремонтные работы на ракетном крейсере по плану продлятся в течение 60 суток. В общей сложности в них задействуют около 400 специалистов-судоремонтников.

- Представители практически всех подразделений завода будут работать в течение двух месяцев, - сообщил директор 13-го СРЗ ЧФ Александр Юрьев. - Параллельно с доковым ремонтом будет происходить сервисное обслуживание корабля.

Экипаж при этом останется на борту и будет взаимодействовать с заводчанами при организации работ, обеспечивать взрыво- и пожаробезопасность, отметили на предприятии.

Северный док принял ГРКР "Москва" впервые за десятилетия, предыдущие ремонты корпуса происходили в плавучем доке.

- Ранее доковые ремонты крейсера "Москва" проводились в плавдоке ПД-30 в районе Троицкой бухты, - сообщил Горбачев. - Но после того как в Мурманске произошла катастрофа с плавдоком ПД-50, было принято решение ограничить использование плавдоков и ремонт таких кораблей как "Москва" проводить на других площадках. Северный док соответствует критериям.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Док находится на Северной стороне Севастополя, его длина составляет 290 метров. Это один из самых больших сухих доков в РФ, в советские годы принимал на ремонт авианосцы. Ранее Северный док принадлежал Севастопольскому морскому заводу, но затем перешел в частные руки. Летом 2019 года экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что Северный док передан структурам Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Ремонт на ГРКР "Москва" продолжается несколько лет. Обсуждался вопрос его модернизации как в Севастополе, так и на предприятиях Северного флота. В июне 2019 года он вышел в море из Севастополя для проведения испытаний после завершения ремонта главной энергетической установки.

С конца сентября 2015 года крейсер "Москва" возглавлял оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, выполняя поддержку с моря авиабазы ВКС РФ в Сирии (на вооружении корабля стоят 64 ракеты зенитной ракетной система С-300Ф "Форт"). После того как 24 ноября Турция сбила российский Су-24, патрулировал побережье Латакии и Тартуса, прикрывая атаки российских летчиков. За выполнение этого задания крейсер "Москва" награжден орденом Нахимова. В январе 2016 корабль вернулся в Севастополь и больше не покидал базу.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Справка "РГ"

ГРКР "Москва" (прежнее название "Слава") - первый из трех крейсеров проекта 1164 "Атлант", стоящих на вооружении ВМФ России. Был построен на судостроительном заводе в Николаеве. Вступил в строй в конце 1982 года, а в феврале следующего года включен в состав Черноморского флота. В НАТО получил прозвище "убийца авианосцев". Предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям и группировкам противника, противовоздушной обороны, поддержки противолодочных групп. Длина корпуса - 186,5 метра, ширина - 20,8 метра. Полное водоизмещение - 11 280 тонн. Экипаж - 510 человек. Скорость полного хода - 32 узла (59 километров в час).

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