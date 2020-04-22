"Шпионам" удалось заглянуть в салон китайского конкурента Aurus Komendant

Hongqi, суббренд FAW, приступил к тестам новой модели - кроссовера, созданного по мотивам концепта E115. На этот раз в Сети опубликованы фото интерьера автомобиля. Это вдвойне интереснее, потому что у шоу-кара салона не было.
Один из автомобилей нового поколения - Hongqi H9, который пока не поступил в продажу. Салон E115 с интерьером седана роднят рулевое колесо, подлокотник с двухстворчатой крышкой и монолит мультимедийной системы и цифровой приборной панели. Центральная консоль и тоннель у кроссовера - оригинальные. Если у H9 климат-система управляется при помощи физических "крутилок", то у Hongqi E115 это делается при помощи тачпада.
Отметим, что фронтальная часть прототипа E115 попала в объектив "шпионов" впервые. Благодаря фото стало понятно, что она буквально повторит решения, реализованные на Hongqi H9.
Что касается технической начинки, то эта информация пока засекречена. Концепт кроссовера оснащался электрическим полным приводом с 7 ездовыми режимами.
Запас хода - порядка 600 км, разгон до "сотни" занимает менее четырёх секунд.
Hongqi был создан в 1958 году для выпуска автомобилей для китайской партийной элиты.
В настоящее время компания располагает массовыми моделями и стремится расширить их линейку.