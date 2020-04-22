"Шпионам" удалось заглянуть в салон китайского конкурента Aurus Komendant

Hongqi, суббренд FAW, приступил к тестам новой модели - кроссовера, созданного по мотивам концепта E115. На этот раз в Сети опубликованы фото интерьера автомобиля. Это вдвойне интереснее, потому что у шоу-кара салона не было.

Один из автомобилей нового поколения - Hongqi H9, который пока не поступил в продажу. Салон E115 с интерьером седана роднят рулевое колесо, подлокотник с двухстворчатой крышкой и монолит мультимедийной системы и цифровой приборной панели. Центральная консоль и тоннель у кроссовера - оригинальные. Если у H9 климат-система управляется при помощи физических "крутилок", то у Hongqi E115 это делается при помощи тачпада.

Отметим, что фронтальная часть прототипа E115 попала в объектив "шпионов" впервые. Благодаря фото стало понятно, что она буквально повторит решения, реализованные на Hongqi H9.

Фото: www.autohome.com.cn

Что касается технической начинки, то эта информация пока засекречена. Концепт кроссовера оснащался электрическим полным приводом с 7 ездовыми режимами.

Запас хода - порядка 600 км, разгон до "сотни" занимает менее четырёх секунд.

Hongqi был создан в 1958 году для выпуска автомобилей для китайской партийной элиты.

В настоящее время компания располагает массовыми моделями и стремится расширить их линейку.