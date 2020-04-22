УАЗ начал выпуск медицинской версии "Профи"

Семейство коммерческого грузовичка УАЗ "Профи" пополнилось новой модификацией. Первые реанимобили начнут поступать в медучреждения России уже в мае текущего года.

Реанимобиль разработан на базе УАЗ "Профи" и предназначен для проведения интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния "тяжелых" пациентов на догоспитальном этапе.

УАЗ АСМП класса "С" отличается лимонным цветом кузова и имеет каркасный модульный блок с наружными панелями из стеклопластика. В базовом варианте модель укомплектована многофункциональной тележкой-каталкой, бифазным дефибриллятором-монитором со встроенным принтером, взрослыми и детскими электродами, функциями электрокардиостимуляции, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения артериального давления.

Помимо этого, предлагается транспортный реанимационно-анестезиологический монитор пациента со встроенным принтером, возможностью переноса данных на компьютер функциями мониторирования электрокардиограммы в трех отведениях, капнометрии, пульсоксиметрии, неинвазивного измерения артериального давления и определения температуры тела пациента.

Под капотом спецавтомобиля располагается 2,7-литровый "атмосферник" ЗМЗ-Про (149,6 л.с. и 235 Нм). Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. УАЗ "Профи" оснащён подключаемым полным приводом с односкатной ошиновкой. Стоимость "медицинской" модификации грузовичка не сообщается.

Напомним, цены на обычный УАЗ "Профи" лежат в диапазоне от 834 900 до 1 155 900 рублей. В нынешнем году Profi получит "тяжёлую" версию с двухскатной ошиновкой и новым задним мостом. Также УАЗ уже анонсировал появление многофункционального фургона УАЗ "Профи".

Ранее сообщалось, что на шасси УАЗ "Профи" создали самый маленький в России аэродромный топливозаправщик.