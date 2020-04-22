Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.04.2020 10:40
Рубрика: Российский автопром

УАЗ начал выпуск медицинской версии "Профи"

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Семейство коммерческого грузовичка УАЗ "Профи" пополнилось новой модификацией. Первые реанимобили начнут поступать в медучреждения России уже в мае текущего года.

Реанимобиль разработан на базе УАЗ "Профи" и предназначен для проведения интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния "тяжелых" пациентов на догоспитальном этапе.

Фото: www.fips.ru
УАЗ продолжает сертификацию "Русского Прадо"

УАЗ АСМП класса "С" отличается лимонным цветом кузова и имеет каркасный модульный блок с наружными панелями из стеклопластика. В базовом варианте модель укомплектована многофункциональной тележкой-каталкой, бифазным дефибриллятором-монитором со встроенным принтером, взрослыми и детскими электродами, функциями электрокардиостимуляции, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения артериального давления.

Помимо этого, предлагается транспортный реанимационно-анестезиологический монитор пациента со встроенным принтером, возможностью переноса данных на компьютер функциями мониторирования электрокардиограммы в трех отведениях, капнометрии, пульсоксиметрии, неинвазивного измерения артериального давления и определения температуры тела пациента.

Фото: Пресс-служба УАЗа
УАЗ выпустит "Патриот" для экономных

Под капотом спецавтомобиля располагается 2,7-литровый "атмосферник" ЗМЗ-Про (149,6 л.с. и 235 Нм). Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. УАЗ "Профи" оснащён подключаемым полным приводом с односкатной ошиновкой. Стоимость "медицинской" модификации грузовичка не сообщается.

Напомним, цены на обычный УАЗ "Профи" лежат в диапазоне от 834 900 до 1 155 900 рублей. В нынешнем году Profi получит "тяжёлую" версию с двухскатной ошиновкой и новым задним мостом. Также УАЗ уже анонсировал появление многофункционального фургона УАЗ "Профи".

Ранее сообщалось, что на шасси УАЗ "Профи" создали самый маленький в России аэродромный топливозаправщик.

#УАЗ