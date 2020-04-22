В России продолжают разрабатывать перспективные двигатели для автомобилей

В прошлом месяце "РГ" рассказывала, что московский институт ФГУП НАМИ (разработчик Aurus) продолжает работу над самым мощным двигателем V12. В арсенале российской люксовой марки Aurus уже имеется мотор V8, но известно, что заложена рядная "четверка", которая является производным от вышеупомянутого 4,4-литрового агрегата.

По предварительной информации, в данный момент НАМИ тестирует малообъёмный двигатель Р4. Мотор подходит как для легковых автомобилей, так и для легких коммерческих машин. К примеру, его можно предложить взамен вазовских агрегатов.

"Российская газета" решила выяснить у пресс-службы НАМИ, как обстоят дела с Р4.

"Сейчас идет стадия стендовых испытаний двигателей серии ПтА, после её завершения мы перейдем к проектированию, изготовлению и испытаниям серии ПтБ. Это вся информация, которую я могу вам рассказать на данный момент", - отметил Андрей Гармай, заместитель генерального директора ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" по работе со СМИ.

Напомним, в рамках проекта "Единая модульная платформа" НАМИ совместно с Porsche Engineering разработал семейство модульных двигателей. На вершине моторной гаммы находится V12 объемом 6,6 литра (850 л.с. и 1320 Нм). Он оснащён четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения.

В данный момент Aurus оснащает свои полноприводные автомобили гибридной силовой установкой, включающей в себя 598-сильный бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом объемом 4,4 литра, который агрегатируется электромотором и высоковольтной батареей. Мотор работает в связке с 9-ступенчатым "автоматом" -R932 российской фирмы KATE.

Что касается двигателя Р4 объёмом 2,2-литра (245 л.с. и 380 Нм), то он может быть атмосферным или с одинарным турбонаддувом. Этот мотор уже примеряют для доступного и эффектного двухместного спортивного автомобиля родстер "Крым". Агрегат состыкуют с 7-ступенчатым "автоматом" КАТЕ FT703.

Известно, что вслед за ЕМП-1 НАМИ разрабатывает более демократичную платформу ЕМП-2, для автомобилей класса D (гибридных и электрических). Рядная "четвёрка" могла бы встать на вооружение Aurus D-класса, машин отечественных УАЗ и ГАЗ, а уже компактная турботройка объемом 1,65 литра (181 л.с.) вполне подошла бы Lada.