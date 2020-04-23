Подарившая дочь учительнице омичка выплатила штраф

Судебные приставы взыскали с 26-летней омички уголовный штраф за незаконную передачу ребенка. Одинокая мама подарила свою новорожденную дочь учительнице из Санкт-Петербурга.

Кировский районный суд признал омичку виновной по статье 154 УК РФ "Незаконное усыновление". Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 24 тысяч рублей с рассрочкой на 1 год.

- Должница понесла назначенное судом наказание в полном объеме, в апреле текущего года погасив остаток задолженности, - сообщает УФССП России по Омской области. - Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

История с подаренной малышкой вызвала большой общественный резонанс. О пропавшем в Омске ребенке стало известно благодаря хозяйке комнаты, которую 25-летняя омичка арендовала вместе с родственниками. Женщина удивилась, что ее беременная квартиросъемщица вернулась из роддома одна. Она попыталась выяснить, что с новорожденной, а когда не получила внятного ответа - обратилась в полицию.

Как выяснилось, омичка решила подарить кому-нибудь свою дочку еще во время беременности, так как поняла, что не сможет ее самостоятельно содержать. Перед родами отчаявшаяся горожанка разместила в интернете объявление о том, что она хочет пристроить своего будущего ребенка бесплатно в хорошие руки.

Омичке ответила жительница Санкт-Петербурга. 43-летняя учительница младших классов вырастила родного сына и воспитывала приемную дочь, но, по ее словам, очень захотела третьего малыша. Она перевела будущей роженице три тысячи рублей - на памперсы и пеленки и изъявила желание забрать девочку сразу после рождения.

Передача ребенка состоялась прямо в Омском аэропорту. Девятидневную кроху по "липовому" свидетельству о рождении вывезли в Санкт-Петербург.

Полицейские изъяли девочку из новой семьи и поместили в дом малютки. В отношении родной и приемной матери возбудили уголовные дела.

Учительницу из Санкт-Петербурга также признали виновной в незаконном усыновлении и использовании поддельных документов. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок один год шесть месяцев с удержанием 15 процентов из заработной платы в доход государства.

Омичке назначили наказание в виде штрафа, уплату которого отсрочили из-за ее тяжелого материального положения. На судебном процессе она заявила, что раскаялась, и просила вернуть дочь. Однако девочку передали на воспитание в другую семью.